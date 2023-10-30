En gözde meslek oldu aylık kazancı 100 bin TL. Artık aileler çocuğum doktor mühendis olsun demeyecek

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Başkanı Yavuz Işık, inşaat ve hazır beton gibi inşaat malzemeleri sektöründe yetişmiş eleman ve işçi bulma sorunu büyüdüğünü ifade etti. Işık, 100 bin TL maaşla işçi bulamadıklarını aktardı.

En gözde meslek oldu aylık kazancı 100 bin TL. Artık aileler çocuğum doktor mühendis olsun demeyecek

Tüm sektörlerde olduğu gibi inşaat ve inşaat malzemeleri sektöründe de istihdam açığı büyüyor. Açığın 500 bin kişileri aştığı sektörde, yüksek maaşa işçi bulunamıyor. 6 yıl önce 2 milyondan fazla kişinin çalıştığı sektörde bugün sayı 1.5 milyon kişilere kadar düştü.

Dünya Gazetesi'nden Nurdoğan Arslan Ergün'ün haberine göre, inşaatta günlük yevmiyeler 2 bin TL bandına ulaşırken, kepçe operatörü maaşının 100 bin TL’yi geçtiği belirtiliyor.

"ELEMANLARIN ÇOĞU YURT DIŞINA GİTTİ"

Birlik olarak meslek içi eğitim çalışmaları kapsamında 20 bin kişiye eğitim verdiklerini açıklayan Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Başkanı Yavuz Işık, “Ancak yetiştirdiğimiz elemanların çoğu yurtdışına gitti. Üyelerimize yönelik istihdam havuzu oluşturduk. Eleman açığımız büyüyor” dedi.

KEPÇE OPERATÖRÜ MAAŞLARI 100 BİNİ GEÇTİ

Kepçe, vinç operatörü maaşlarının 100 bin TL’nin üzerine çıktığını belirten Işık, buna rağmen çalışan bulamadıklarına dikkat çekti. Işık, hazır beton sektörünün bugün yarattığı istihdam sayısını ise 37 bin olarak açıkladı. Türkiye’de hazır beton sektörünün geldiği noktayı da değerlendiren Yavuz Işık, geçen yıl 105 milyon metreküp olan üretimin bu yıl 115 milyon metreküpe çıkacağını kaydetti.

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Sektörün toplam kapasitesini 200 milyon metreküp olarak aktaran Işık, Türkiye’nin Çin ve ABD’den sonra dünyanın en çok beton üreten üçüncü ülkesi olduğunu belirtti. Avrupa’nın toplam kapasitesinin 260 milyon metreküp olduğunu ifade eden Işık, “Kalite ve hacim olarak da Avrupa’da birinci sıradayız” dedi.

"6 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE CİROYA ULAŞTI"

2022 yılı resmi verilerine göre hazır beton sektörünün 6 milyar doların üzerinde bir ciroya ulaştığını kaydeden Işık, “Hazır beton sektöründeki ekip ve ekipmanların önemli bir kısmını, belki yüzde 70-80’ini ihraç ediyoruz. Bundan da Türkiye ciddi şekilde döviz elde ediyor” diyerek hazır beton üretimin yerli ve milli olduğuna dikkat çekti. THBB’nin üyesi 400 tesis bulunuyor ve bunlar Türkiye’deki hazır beton üretiminin yüzde 65’ini kapsıyor.

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