24 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Reklam
  • >
  • En kalıcı parfüm edp mi, edt mi mi? Kalıcı parfüm nasıl olur? Kalıcı parfüm önerileri

En kalıcı parfüm edp mi, edt mi mi? Kalıcı parfüm nasıl olur? Kalıcı parfüm önerileri

Parfüm seçerken dikkat edilen ilk unsur kalıcılığı olurken vatandaşlar ise EDP mi yoksa EDT parfüm mü daha kalıcı araştırmasına başladı. Değerli okurlarımız için haberimizde kalıcı parfüm önerilerine yer verirken EDP ve EDT parfümlerin arasındaki farkta haberimizde yer almaktadır. EDP parfüm nasıl kullanılır? EDT parfüm nasıl kullanılır? İşte detaylar...

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 09:53
Takip Et

En kalıcı parfüm edp mi, edt mi mi? Kalıcı parfüm nasıl olur? Kalıcı parfüm önerileri

En kalıcı parfüm edp mi, edt mi mi? Kalıcı parfüm nasıl olur? Kalıcı parfüm önerileri
+
Aa
-

Parfümlerin üzerinde yer alan EDP ve EDT isimleri kullanıcılar tarafından dikkat çekmektedir. Kalıcı, güzel kokulu ve kişiye yakışan kokunun bulunması oldukça kolay olup püf noktaları vardır. EDT ve EDP parfüm ne demek, aralarında ki farklar nelerdir?

EDP VE EDT PARFÜM ARASINDAKİ FARKLAR

Parfüm seçimlerinde özen ve dikkatli olan kişiler EDP ve EDT parfüm farklarını bilmesi gerekir. Kişilerin imza parfüm bulması ihtiyaçlarına göre sıralama yapmasıyla ortaya çıkar. Eau De Parfum (EDP) ile Eau De Toilette (EDT) parfüm arasındaki en önemli fark kokuların konsantrasyonlardır. EDT parfüm yaklaşık 4-6 saat süren %8-15 oranında koku esansına sahip olur. Bu karşılık olarak ise EDP parfüm ise koku esanslı olup yüzde 30'a kadar yükselmektedir. Özel geceler için tercih EDP parfümden yana olmalıdır.

PARFÜM KALICILIĞI NASIL ARTIRILIR?

Parfümün markası fark etmeden özellikle kokunun kıyafete yapışması gerektiği bilinir. Parfümün daha kalıcı olmasını isteyenler montuna, fuarına y da kazağına parfüm sıkması gerekir. Aynı zamanda saça sıkılan parfümlerin de daha çok kalıcı olduğu bilinir. Parfümün herkes tarafından koklanmasını isteyenler ise omuz başlarına ve bileklerine parfüm sıkmaları önerilir. Aynı zamanda parfümün kalıcı olmasını ve tercihini orijinalden yana kullanmak isteyenlerin adresi olan gumrukmallarisatisi.com sitesi güvenirliği ve parfümlerin kalıcılığı ile nam salmıştır. Son dönemlerin popüler sitelerinden olan gümrük malları üzerinden güvenilir parfüm alışverişi yapılmaktadır.

EDT PARFÜM NASIL KULLANILIR?

EDT parfüm genellikle günlük hayatta tercih edilen parfüm olarak bilinmektedir. EDT parfümlerin kalıcılığının artırılması için aynı zamanda el kremi ya da vücut losyonu üzerine kullanılması önerilmektedir. EDT parfümün sıkılması gereken yerler ise kıyafetler, kulak arası, saç olmalıdır. EDT parfümlerin daha çok sıkılması gerekir.

EDP PARFÜM NASIL KULLANILIR?

Romantik yemekler ve özel günler için kullanılan EDP parfümlerinin kalıcılığı ise diğer parfümlere göre daha farklı olmaktır. 10 saate kadar kalıcı parfüm olan EDP parfümleri gün içerisinde çok parfüm yenileyenlerin kullanması gerekir.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
1
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
2
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
3
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
4
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
5
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿Özel televizyon tarihinin ilk kadın spikeriydi. Son hali görenleri şaşırttı
6
﻿Özel televizyon tarihinin ilk kadın spikeriydi. Son hali görenleri şaşırttı
﻿Özel televizyon tarihinin ilk kadın spikeriydi. Son hali görenleri şaşırttı
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
7
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿Tren bekleyen yolcuyu rayları böyle itti
﻿Tren bekleyen yolcuyu rayları böyle itti
﻿Tren bekleyen yolcuyu rayları böyle itti
﻿Sinop'ta oturur vaziyette gömülmüş bir şekilde keşfedilen mezarların neden böyle gömüldüğünü öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿Sinop'ta oturur vaziyette gömülmüş bir şekilde keşfedilen mezarların neden böyle gömüldüğünü öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿Sinop'ta oturur vaziyette gömülmüş bir şekilde keşfedilen mezarların neden böyle gömüldüğünü öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿1 milyon liralık takı. Damat dehşetinde yeni detaylar
﻿1 milyon liralık takı. Damat dehşetinde yeni detaylar
﻿1 milyon liralık takı. Damat dehşetinde yeni detaylar
﻿Kocaeli'de fabrikada patlama: Yaralı işçiler var
﻿Kocaeli'de fabrikada patlama: Yaralı işçiler var
﻿Kocaeli'de fabrikada patlama: Yaralı işçiler var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.