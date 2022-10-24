En kalıcı parfüm edp mi, edt mi mi? Kalıcı parfüm nasıl olur? Kalıcı parfüm önerileri

Parfümlerin üzerinde yer alan EDP ve EDT isimleri kullanıcılar tarafından dikkat çekmektedir. Kalıcı, güzel kokulu ve kişiye yakışan kokunun bulunması oldukça kolay olup püf noktaları vardır. EDT ve EDP parfüm ne demek, aralarında ki farklar nelerdir?

EDP VE EDT PARFÜM ARASINDAKİ FARKLAR

Parfüm seçimlerinde özen ve dikkatli olan kişiler EDP ve EDT parfüm farklarını bilmesi gerekir. Kişilerin imza parfüm bulması ihtiyaçlarına göre sıralama yapmasıyla ortaya çıkar. Eau De Parfum (EDP) ile Eau De Toilette (EDT) parfüm arasındaki en önemli fark kokuların konsantrasyonlardır. EDT parfüm yaklaşık 4-6 saat süren %8-15 oranında koku esansına sahip olur. Bu karşılık olarak ise EDP parfüm ise koku esanslı olup yüzde 30'a kadar yükselmektedir. Özel geceler için tercih EDP parfümden yana olmalıdır.

PARFÜM KALICILIĞI NASIL ARTIRILIR?

Parfümün markası fark etmeden özellikle kokunun kıyafete yapışması gerektiği bilinir. Parfümün daha kalıcı olmasını isteyenler montuna, fuarına y da kazağına parfüm sıkması gerekir. Aynı zamanda saça sıkılan parfümlerin de daha çok kalıcı olduğu bilinir. Parfümün herkes tarafından koklanmasını isteyenler ise omuz başlarına ve bileklerine parfüm sıkmaları önerilir. Aynı zamanda parfümün kalıcı olmasını ve tercihini orijinalden yana kullanmak isteyenlerin adresi olan gumrukmallarisatisi.com sitesi güvenirliği ve parfümlerin kalıcılığı ile nam salmıştır. Son dönemlerin popüler sitelerinden olan gümrük malları üzerinden güvenilir parfüm alışverişi yapılmaktadır.

EDT PARFÜM NASIL KULLANILIR?

EDT parfüm genellikle günlük hayatta tercih edilen parfüm olarak bilinmektedir. EDT parfümlerin kalıcılığının artırılması için aynı zamanda el kremi ya da vücut losyonu üzerine kullanılması önerilmektedir. EDT parfümün sıkılması gereken yerler ise kıyafetler, kulak arası, saç olmalıdır. EDT parfümlerin daha çok sıkılması gerekir.

EDP PARFÜM NASIL KULLANILIR?

Romantik yemekler ve özel günler için kullanılan EDP parfümlerinin kalıcılığı ise diğer parfümlere göre daha farklı olmaktır. 10 saate kadar kalıcı parfüm olan EDP parfümleri gün içerisinde çok parfüm yenileyenlerin kullanması gerekir.