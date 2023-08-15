En lezzetli istilacı o oldu. Fiyatı 3 senede 10 kat arttı

Kızıldeniz’den Akdeniz ve Ege sularında istilacı bir tür olarak giren ve endemik balıklar için yok edici olarak bilinen aslan balığının lezzeti anlaşılınca fiyatı 3 senede 10 kat arttı, satışı zincir marketlere girdi.

En lezzetli istilacı o oldu. Fiyatı 3 senede 10 kat arttı

Kızıldeniz’den Akdeniz ve Ege sularında istilacı bir tür olarak giren aslan balığının lezzeti anlaşılınca satış fiyatı 3 senede 10 kat arttı ve satışı zincir marketlere girdi.

aslan-baligi-yenicag6.jpg

İSKORPİT İLE AYNI LEZZETTE

Samimi Haber’de yer alan habere göre, Türkiye kıyılarında görülmediği başladığı dönemde zararlı istilacılar olarak adlandırılan türlerin içinde olan Aslan Balığı artık Akdeniz ve Ege sofralarının vazgeçilmezleri arasına girdi. Balon Balığı ile birlikte önceleri sayılarının azalması için yakalanması ve imha edilmesi teşvik edilen Aslan Balığı dünyada ilgi görmeye başlayınca ülkemizde de sofralarda yer bulmaya başladı.

aslan-baligi-yenicag1.jpg

ASLAN BALIĞI NEDİR?

Aslan balığı, Hint okyanusunda ve Büyük okyanusta yaşayan ve zehirli olan bir balık türü olmaktadır. Küçük balıklarla beslenen aslan balıklarını deniz altında yiyen pek az balık bulunmaktadır. Hızlı bir şekilde üreyen ve çoğalan aslan balıkları deniz ekosistemine ciddi zararlar vermektedirler. Balık avlayan avcılar içinde aslan balıkları tehlike arz etmektedir.

aslan-baligi-yenicag5.jpg

NERELERDE YAŞAR VE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Aslan balıkları, kıyı kesimine yakın olan yerlerde ve derinliği fazla olmayan kısımlarda yaşamaktadırlar. Aslan balıklarının gözlerinin üzerinde ve ağızlarının altında pervaneye benzeyen yüzgeçler yer almaktadır. Avlanma sırasında yüzgeçlerini açarak avlarını köşeye sıkıştırmaktadırlar. Kaçamayan balık aslan balığına yem olmak zorunda kalır. Yüzgeçlerinde zehirli dikenler bulunmaktadır. Aslan balığının dikenlerinin bir insana temas etmesi ölümle dahi sonuçlanabilmektedir.

aslan-baligi-yenicag6-001.jpg

aslan-baligi-yenicag7.jpg

aslan-baligi-yenicag8.jpg

aslan-baligi-yenicag9.jpg

aslan-baligi-yenicag10.jpg

aslan-baligi-yenicag11.jpg

aslan-baligi-yenicag14.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star’da kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star’da kaptanlık oyununu kim kazandı?
Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulununca Zafer Partisi Madımak'la tehdit edildi. Ümit Özdağ'dan zehir gibi yanıt geldi
Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulununca Zafer Partisi Madımak'la tehdit edildi. Ümit Özdağ'dan zehir gibi yanıt geldi
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
Son Haberler
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli? Keşfet
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Konya'da bir motosiklet duvara çarparak durabildi Güncel
Konya'da bir motosiklet duvara çarparak durabildi
Polis baskınında buzdolaplarından parçalanmış 34 ceset çıktı Dünya
Polis baskınında buzdolaplarından parçalanmış 34 ceset çıktı
Dominik'te şiddetli patlama Dünya
Dominik'te şiddetli patlama
Motosiklet sürücüsü duvara çarptı Güncel
Motosiklet sürücüsü duvara çarptı
İstanbul’da dev elektrik kesintisi. 23 ilçede şalterler indirilecek Güncel
İstanbul’da dev elektrik kesintisi. 23 ilçede şalterler indirilecek