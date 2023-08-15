En lezzetli istilacı o oldu. Fiyatı 3 senede 10 kat arttı

Kızıldeniz’den Akdeniz ve Ege sularında istilacı bir tür olarak giren aslan balığının lezzeti anlaşılınca satış fiyatı 3 senede 10 kat arttı ve satışı zincir marketlere girdi.

İSKORPİT İLE AYNI LEZZETTE

Samimi Haber’de yer alan habere göre, Türkiye kıyılarında görülmediği başladığı dönemde zararlı istilacılar olarak adlandırılan türlerin içinde olan Aslan Balığı artık Akdeniz ve Ege sofralarının vazgeçilmezleri arasına girdi. Balon Balığı ile birlikte önceleri sayılarının azalması için yakalanması ve imha edilmesi teşvik edilen Aslan Balığı dünyada ilgi görmeye başlayınca ülkemizde de sofralarda yer bulmaya başladı.

ASLAN BALIĞI NEDİR?

Aslan balığı, Hint okyanusunda ve Büyük okyanusta yaşayan ve zehirli olan bir balık türü olmaktadır. Küçük balıklarla beslenen aslan balıklarını deniz altında yiyen pek az balık bulunmaktadır. Hızlı bir şekilde üreyen ve çoğalan aslan balıkları deniz ekosistemine ciddi zararlar vermektedirler. Balık avlayan avcılar içinde aslan balıkları tehlike arz etmektedir.

NERELERDE YAŞAR VE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Aslan balıkları, kıyı kesimine yakın olan yerlerde ve derinliği fazla olmayan kısımlarda yaşamaktadırlar. Aslan balıklarının gözlerinin üzerinde ve ağızlarının altında pervaneye benzeyen yüzgeçler yer almaktadır. Avlanma sırasında yüzgeçlerini açarak avlarını köşeye sıkıştırmaktadırlar. Kaçamayan balık aslan balığına yem olmak zorunda kalır. Yüzgeçlerinde zehirli dikenler bulunmaktadır. Aslan balığının dikenlerinin bir insana temas etmesi ölümle dahi sonuçlanabilmektedir.