Mehmet Faraç Türkiye'deki bir havaalanında başına gelen olayı açıkladı. En önemli hakkınıza el koyuyorlar

Havaalanlarında sıvı kısıtlaması kurallarının olduğu bilinen bir gerçek. Ancak gazeteci Mehmet Faraç, bu yönetmeliğin her havaalanında farklı uygulandığına dikkat çekerek tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul, Adana ve Antalya havaalanlarına su ile birlikte girilebildiğini söyleyen Faraç, İzmir'de ise küçük şişe suya el konulduğunu açıkladı.

Suyla girmenin yasak olduğu havaalanında suyun 10 liradan satıldığını söyledi.

Faraç, yaptığı paylaşıma Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketledi.