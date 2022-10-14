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Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç oradaydı: Efsane filmin oyuncuları 44 yıl sonra buluştu

Sürü filminin iki ünlü oyuncusu Melike Demirağ'la Levent İnanır 44 yıl sonra filmi birlikte izleyerek anılarını anlattılar.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 21:01
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44 yıl sonra buluştular Yeşilçam''da Sürüyü izlediler

Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç oradaydı: Efsane filmin oyuncuları 44 yıl sonra buluştu
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Mehmet FARAÇ / YENİÇAĞ – ÖZEL HABER

Sürü filminin oyuncularının büyük bölümü hayatta değil...  Filmin iki ünlü oyuncusu bugün saat 17.00'de Beyoğlu Kültür Yolu etkinlikleri kapsamında, AKM'deki Yeşilçam sinemasındaki gösterimde buluştular. Gösterime çok sayıda izleyicinin yanısıra, film yönetmenleri Reis Çelik ve Gani Şavata da katıldı.

Gösterim öncesi sinema eleştirmeni Alin Taşçıyan'ın sorularını yanıtlayan oyuncular, 1978 'de yapılan çekimler sırasındaki anılarını anlattılar.

O dönemde 16 yaşında olan Levent İnanır, film için Yılmaz Güney'in kendisini cezaevine çağırdığını belirterek, "Yılmaz abi söyle bakalım 'Laz'dan Kürt olur mu' dedi. Ben de yatılı okulda okuduğumu, Doğulu öğrencilerle ilgili iyi gözlemler yaptığımı, saç tıraşı ve kıyafetlerle role adapte olacağımı söyleyince 'tamam' dedi."

İnanır, zor koşullarda çalıştığını, 1.5 ay boyunca sadece et ve süt ürünleriyle beslendiklerini, domates görmediklerini, aşiret çatışması tehdidi nedeniyle de seti bir an önce bitirmek için çaba harcadıklarını anlattı.

DEMİRAĞ SETTE HASTALANMIŞ

Oyuncu ve ses sanatçısı Melike Demirağ ise zor koşullarda film çekerken Zeki Ökten gibi çok kibar ve sabırlı bir yönetmenin çabasıyla filmi özveriyle bitirdiklerini anlattı. Sürü filminin kendisi için de bir hayat dersi olduğunu anlatan Demirağ, çalı taşıdığı bir sahnede rahatsızlandığını ve hastaneye kaldırıldığını anlattı.

Demirağ, hastaneye gelen Zeki Ökten'in soluk yüzünü ve bitkin halini gördüğünde "hah şimdi tam rolüne uymuşsun" dediğini de söyledi.

Ünlü oyuncu Demirağ, set sırasında bir buçuk ay boyunca yıkanamadıklarını, soğuk havanın da çekimleri zora soktuğunu, tuvalet bile bulunmadığı için büyük sıkıntılar çektiklerini anlattı.
Tarık Akan'ın o dönemde şöhretin zirvesinde olduğunu, kendisinin de ünlü olduğunu anlatan Demirağ " Tarık Ankara'da beni ana caddelerde sırtında taşırken kimse bizi tanımadı" diye konuştu.
Filmi çekim koşullarını yeniden anımsayan ve gençlik hallerini görünce duygulanan oyunculardan Levent İnanır zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

KONUSU CEZAEVİNDE YAZILMIŞ

Türk sinemasının en önemli filmlerinden olan Sürü, yönetmen Zeki Ökten tarafından 1978'de Siirt ve çevresinde çekilirken final sahneleri Ankara'da tamamlandı.

Filmin senaryosu, o yıllar cezaevinde bulunan Yılmaz Güney tarafından yazıldı. Başrollerinde Tarık Akan, Melike Demirağ'ın yanı sıra Tuncel Kurtiz, Levent İnanır, Savaş Yurttaş ve Yaman Okay gibi dönemin ünlü oyuncuları da yer aldı.

2011'de düzenlenen "Geç Gelen Altın Portakallar Gecesi"nde Sürü filmine En İyi Film ödülü verilmişti. Sürü filmi birçok Avrupa ülkesindeki festivallerde de ödüllendirildi.

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