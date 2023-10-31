En sağlıklı pilav tarifi hangisi

Karnabaharı farklı tüketebileceğiniz, az malzemeyle bir pilav yapabilirsiniz. Üstelik pirinç kullanmadan…

KARNABAHARIN BİLİNMEYEN FAYDALARI

Yüksek oranda A vitamini içerir. Bu sebepten dolayı katarakt hastalığına engel olur.

Sinir sistemindeki hücreleri yeniler.

Stres ve depresyon riskini azaltır.

Karnabahar suyu beyin sağlığını korumaktadır. Alzheimer hastalığına engel olur.

Regl sancılarına iyi gelir.Sindirimi düzenler, zararlı bakterileri vücuttan atar.

İdrar yolu enfeksiyonlarını iyileştirir.

Yüksek lif içerdiğinden kolesterolü dengeler.

Kansere karşı güçlü bir savaşçıdır.

Demir içeriği sayesinde kansızlığa iyi gelir.

KARNABAHARIN YARARLARI NELER

Düzenli tüketildiğinde sinirimi düzenler ve vücuttan zararlı bakterilerin atılmasını sağlar.

Sinir sistemini düzenleyerek stres ve depresyonu engeller.

Uykusuzluk problemi için karnabahar suyu birebirdir.

Göz sağlığına özellikle katarakt hastalığına iyi gelir.

Beyin sağlığını korur. Hafızayı güçlendirir.

K vitamini bakımından zengin olduğu için kemik ve kas yapısını güçlendirir

Metabolizmayı düzenler ve kilo vermeye yardımcı olur.

Aşırı tüketiminde gaz problemi oluşturduğundan dikkatli tüketilmesi gerekir.

Mesane torbasındaki taş ve kum oluşumunu engeller.

İdrar yolu enfeksiyonlarını iyileştirir.

Regl dönemindeki sancılara karşı karnabahar suyu kullanılır.

Cilt sağlığına iyi gelir.

Hücre yenileyici özelliği vardır.

Yaşlanmayı giderir.

KARNABAHARDA HANGİ VİTAMİNLER VAR?

C, B1, B2 ve A vitaminlerini bulundururken kalsiyum, fosfor, potasyum, fosfat ve demir minerallerini içerir. Öte yandan bakır, manganez, çinko ve demir kaynağıdır.

KARNABAHAR PİLAVI TARİFF:

Malzemeler

1 orta boy soğan

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı maydanoz1 büyük boy karnabahar

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limon suyu



Hazırlanışı

Karnabaharı yıkayıp minik çiçekler halinde ayırın. Mutfak robotuna atın bulgur inceliği elde edene kadar çekin.

Soğanı minik minik doğrayın.

Geniş bir tavada orta ateşte yağı biraz kızdırın, soğanları ekleyin ve yaklaşık 8 kavurun.

Karnabaharları ekleyin. Tuz ilavesiyle karnabaharları yumuşayana kadar 3-5 dakika kavurun ve ateşten alın.

Pişen karnabaharı geniş bir kaseye alın. Kıydığınız maydanozla üzerini süsleyin ve limon suyunu gezdirin. Sıcak servis yapın. Afiyet olsun.



