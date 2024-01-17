En seksi kadın seçilmişti. Olay pozlar verdi.

Maxim dergisince dünyanın en seksi kadını olarak gösterilen Ashley Graham, pozlarıyla nefes kesmeye devam ediyor. Büyük beden modeli olan Ashley Graham, geçtiğimiz yıllarda ikiz çocuk dünyaya getirmesine rağmen podyumlara ara vermedi.

Üç çocuk annesi olan ABD'li manken, şu sıralar yine podyumların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Daha önce "12 yaşımdayken kendi bedenimden utandırıldım" diyerek çocukluğunda akran zorbalığı yaşadığını açıklayan ünlü model her kadının bedeniyle barışık olması için sık sık öğütlerde bulunuyor.

Kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen Ashley Graham bu defa son pozuyla sosyal medyayı salladı.

İç çamaşırı ile tüle sarınıp poz veren ünlü modelin bu pozu adeta beğeni yağdı.

Cesur tarzıyla adından söz ettiren ünlü manken geçtiğimiz sene 'Uluslararası Yılın Kadın Modeli' ödülüne layık görülmüştü.

23 yıldır bu sektörde olmak bir onurdu diyerek sözlerine başlayan Graham, "Bu 20 yıldan sonra bile hikayemin, görüntülerimin ve deneyimlerimin küresel bir hale gelmeye devam ettiğini bilmek güven verici. Sektörde engeller devam ederken, artık ben bu alana girdiğimdeki ağırlığı taşımıyorlar. Kaydettiğimiz ilerlemeyi fark etmek ve kutlamak bizim için şart" demişti.