Canan Karatay'ın gençlik fotoğrafları ortayla çıktı. Vay, sen neymişsin böyle hocam

Prof. Dr. Canan Karatay'ın 60 yıl önce çekilen fotoğrafları sosyal medyada yine gündem oldu.Katıldığı televizyon programında 1964 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken çekilen fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu.

Karatay Hocanın o fotoğraflarda çok mutlu olduğu görüldü. Hatta bunu kendisi de söylemişti. Geçen yıl televizyon programında gösterdiği gençlik fotoğraflarında Profesör Doktor Canan Karatay için 'manken gibi' yorumları yapıldı.

80 yaşını geçen Canan Karatay'ın gençlik fotoğrafları vay hocam dedittirecek cinsten. Kullanıcılar yaptıkları yorumlarda Karatay'ın yaşlanmaya meydan okuduğunu belirten paylaşımlarda bulundular

CANAN KARATAY KİMDİR

Prof. Dr Canan Karatay Elazığ'da 1943 yılında doğdu. Kalp hastalıkları alanında uzmanlaşan Karatay, beslenme konusunda bir çok kitap yazdı. Canan Karatay, yurtdışında da bir çok başarılı ilke imza atıldı.

AKADEMİK KARİYERİ VE EĞİTİM

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'ni 1961 yılında bitiren Karatay, 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde mezun oldu. Aynı üniversitenin Tedavi Klinği'nde 1972 ihtisasını tamamlayarak, İç Hastalıkları uzmanı oldu. İngiltere'deki bursla Regional Cardiac Center'da kardiyoloji eğitimi aldı. 1974 yılında ise İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde baş asistan oldu.

TÜRKİYE'NİN İLKLERİNDEN

Türkiye'de bir kardiyolog olarak cerrahi yardım almaksızın bir ilke imza attı. Kalıcı ve geçici kalp pili implantasyonu tekniğini başarıyla uyguladı. Koroner Yoğun Bakım’da ‘Vena Subklavya Ponksiyon’ tekniğini yerleştirdi.

DÜNYADA İLK KALP NAKLİ YAPAN EKİBİN PARÇASI OLDU

Güney Afrika Cape Town Üniversitesi Groote Schuur Hastanesi’nde 1976-1978 yılları arasında çalışan Karatay, burada dünyada ilk kez kalp nakli gerçekleştiren Christian Barnarnd’ın ekibinin bir parçası oldu. Doçentlik tezini kalp nakli yapılmış hastalar üzerinde yaptı. Doçentlik unvanı 1979 yılında kazandı.aldı.

KORONER ANJİYOGRAFİ TEKNİĞİNİ TÜRKİYE’YE GETİRDİ

Karatay, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü’ne ‘femoral arter’ yolu kullanılarak yapılan koroner anjiyografi tekniğini (Judgkin tekniği) ilk kez ülkemizde uyguladı ve bu uygulamayı ülkemize yerleştirdi. 1987-1995 yılları arasında State University of New York Health Science’de kalp hastalıkları alanlarında araştırmalar yaptı.

Karatay, beslenme konusunda bir çok kitap yazdı. “Karatay Diyeti”, “Karatay Mutfağı”, “Karatay Diyeti’yle Obezite ve Diyabete Çözüm Var”, “Karatay Diyeti’yle Yaşam Boyu Sağlık” gibi eserler bulunuyor.