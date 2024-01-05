Bağdat Caddesi'nde yarı çıplak yürüyen kadın lisede başından geçen kötü olayı açıkladı

Daha önce Bağdat Caddesi’nde sürekli aynı saatlerde yarı çıplak yürüyen manken Melisa Aydınalp, Armağan Çağlayan’ın Youtube kanalına konuk oldu.

Aydınalp, lise yıllarında mini etek giydiği için öğretmeni tarafından tacize uğradığını söyledi.

Aydınalp açıklamasında şöyle diyor:

Vücudumu ve vücudumu görmeyi seviyorum. Bu sebeple daha dar ya da daha açık kıyafetler giymek hoşuma gidiyor.

Lisede mini etek giydiğim için öğretmenim tarafından tacize uğradım.

Daha sonraki açıklamalarında ise Aydınalp, “Göğüs dekoltesi giymek istemiyorsunuz diye giyecek kadınlara da engel olmayın. Bu bizim için çok önemli. Ben bir ışık yaktım, bir özgürlük konusu ortaya attım.” İfadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada yayılan bir video gündem olmuştu. Kadıköy’deki Bağdat Caddesi’nde bir kadının her gün aynı saatte yürüyüş yapması dikkat çekmiş ve herkes merak etmişti.

O kadının Melisa Aydınalp olduğu ortaya çıkmıştı.