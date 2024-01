Tuğçe Kazaz: Türkiye 2030'a kadar hilafet sistemine geçmiş olacak. Yunanlıyla evlenip din değiştirmişti

En son haberde yer alan bilgilere göre, Tuğçe Kazaz, yıllar önce Yunanistanlı sevgilisiyle evlenebilmek için dinini değiştiren eski mankenlerden biriydi. Kazaz, sosyal medyada yaptığı ilginç yorumlarla da dikkat çekiyordu. Tuğçe Kazaz, son olarak dün İstanbul’da yapılan “Şehitlere rahmet, Filistin’e destek, İsrail’e lanet” yürüyüşünde yaşanan olaya ilişkin bir paylaşım yaptı.

Yürüyüşte Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir’in burnunu kıran Ege A. tutuklanmıştı. Tuğçe Kazaz, bu olayla ilgili olarak “Bu bir tespittir; Galata Köprüsü’nde şehitlerimiz ve Filistin için yürüyenlerin arasında hilafet bayrağı dalgalandıran amcanın burnunu kıran genç, bilsin ki Türkiye 2030’a kadar hilafet sistemine girecek. Çünkü Türkiye’nin bulunduğu bölgedeki durum bunu zorunlu kılacak” diye yazdı.

Bu paylaşım sosyal medyada büyük eleştiri aldı. Kazaz’a “4 kere din değiştiren hilafet istiyor” gibi yorumlar yapıldı.

TUĞÇE KAZAZ KİMDİR

Tuğçe Kazaz, 26 Ağustos 1982’de Balıkesir, Edremit’te doğdu. İzmir’de büyüyen Tuğçe Kazaz, basketbolla ilgilendi. Özel Ortadoğu Koleji ve Antalya Koleji’ni bitirdikten sonra Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne girdi ama mezun olamadı.

2000 yılında “Elit Model Look” yarışmasına katılan Tuğçe Kazaz, ikincilik elde etti. Tuğçe Kazaz, Elite model Look Paris seçmelerinde de ilk 15’e girdi. 2001 yılında “Miss Turkey” güzellik yarışmasını kazanan Kazaz, daha sonra ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ile uzun süreli bir ilişki yaşadı.

Tuğçe Kazaz, bu ilişkiden sonra Sezen Aksu’nun müzisyen oğlu Mithat Can’la birlikte oldu. Tuğçe Kazaz, Kampüsistan dizisi, “Loafing and Camouflage: Sirens in the Aegean” adlı Yunan filmi, Can2007 ve Cin geçidi filmlerinde rol aldı.