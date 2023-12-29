En ucuz sigaranın fiyatı belli oldu. Tezgah altına inmeden alın. Pazartesi haşırt dı bilekbord

Kaynak: Haber Merkezi
En ucuz sigaranın fiyatı belli oldu. Tezgah altına inmeden alın. Pazartesi haşırt dı bilekbord
Türkiye’de sigara ve tütün ürünlerine uygulanan oransal ÖTV, yüzde 63’ten yüzde 57’ye indirildi. Bu kararla birlikte, sigara fiyatlarının ortalama 3.5 lira artması öngörülüyor. En düşük fiyatlı sigaranın 50 TL olması bekleniyor.

HalkTV'nin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete’de duyurulan değişiklik, her paket sigara için sabit vergiyi 1.1043 TL’den 4.8058 TL’ye, her paket sigara için asgari sabit tutarı da 22.228 TL’den 28.498 TL’ye çıkardı.

Bu kararla birlikte, bir paket sigarada vergi dahil fiyat 35.28 TL’den 50 TL’ye yükseldi. Oransal ÖTV’de yapılan yüzde 6’lık düşüş, firmaların maliyetlerindeki her 1 liralık artışı sigara fiyatlarına yansıtmak için yapmaları gereken zammı 7.5 liradan 5.2 liraya düşürdü.

Bu sebeple, sigara fiyatlarına ortalama 3.5 lira zam gelmesi bekleniyor. Ama, firmaların zam miktarını kendi kararlarına göre belirleyecekleri söyleniyor. Firmalar, rekabet, kaçakçılık ve maliyet gibi etkenleri dikkate alarak, zam miktarını en azda tutmaya çalışabilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, değişiklik öncesi firmalarla görüştü ve bu kararın enflasyonla savaşmak için alındığını belirtti. Firmalar da bu yönde, zam miktarını en azda tutmaya çalışacak. Bu sebeple, yeni yılda sigara fiyatlarına 2-5 TL arasında zam gelmesi bekleniyor.

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