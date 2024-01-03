Yarın zam gelecek dedi tezgahındaki sigarayı satmadı. Aynı 12 Eylül öncesi gibi stoktan haram para yolları

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mehmet Akif Erdem
Yarın zam gelecek dedi tezgahındaki sigarayı satmadı. Aynı 12 Eylül öncesi gibi stoktan haram para yolları
Yeni yılın yeni asgari ücret ve ona ek olarak yeni zamlarla geleceğini bilen bazı uyanık esnaflar malzemelerini vatandaşa satmamaya başladı. Sosyal medyada gündem olan bir esnaf da vatandaşa "zam gelecek diye" sigara satmadı.

2023 yılında sigara fiyatlarında tam 23 TL'lik bir artış yapıldı. Yeni yılın ilk günü ise sigara markası JTI grubuna 1 TL ile 3 TL arasında zam yapıldı.

Diğer sigara gruplarına da zam geleceğini bilen bazı esnaflar, raflarından zammın geleceği sigaraları belirleyip kaldırdı. Parasını verip sigara almak isteyen vatandaşlara ise "o sigara yok, kalmadı" dendi.

ZAM GELECEK DİYE SİGARA SATMADI

Sosyal medyada gündem olan görüntülerden birinde bir vatandaş ve esnafın "zam" tartışması kameraya yansıdı.

Tezgahta duran sigarayı isteyen ama esnafın satmadığı sigara için konuşan vatandaş, "Tezgahındaki sigarayı vermiyor musun dayı?" diye sordu. Esnaf "evet vermiyorum" yanıtını verince "neden vermiyorsun" diye soran vatandaşa "zam geliyor yarın" yanıtını verdi.

"Zam geliyor diye vermiyorsun yani" diyerek yapılanı teyit etmeye çalışan vatandaş esnaftan "evet vermiyorum" yanıtını aldı. Elindeki örtüyle bir şeyler yapacağı düşünülen esnafa "kapat şimdi tezgahını da" denildiğinde esnaf "kapatmıyorum" yanıtını veriyor.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Söz konusu videodaki esnafın yaptığını eleştiren sosyal medya kullanıcıları şu ifadeleri kullandı:

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