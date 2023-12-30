Pasaport, tapu ve cep telefonu harçlarına zam geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı "Harçlar Kanunu Genel Tebliği"ne göre yargı, noter, vergi yargısı, tapu ve kadastro işlemleri, konsolosluk, pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize, gemi ve liman, imtiyazname, ruhsatname ve diploma, trafik gibi işlemlerden 2024 yılından itibaren alınacak harç tutarları belirlendi. 1 Ocak itibarıyla, bu harçların tutarı yeniden değerlenme oranına göre yüzde 58,46 oranında artırıma gidildi.

Böylece, mahkeme başvurma harcı 195,80 lira ile 3 bin 518 lira arasında değişen tutarlarda uygulanacak. İcraya başvuru harcı 427 lira, maktu iflas harcı ise 704,50 lira yapıldı.

Tapu işlemlerinde yapılan işlemin çeşidine göre, binde 11,38 ile binde 1593,9 arasında değişen harç oranları uygulanacağı bildirildi.

PASAPORT VE VİZE HARÇLARI

Pasaport harçları da 6 aya kadar süreli olanlar için bin 639 lira, 1 yıl süreli olanlar için 2 bin 396 lira, 2 yıl süreli olanlar için 3 bin 912 lira, 3 yıl süreliler için 5 bin 558 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 7 bin 833 lira olmak üzere belirlendi.

Giriş vize harçları ise tek giriş için 5 bin 476 lira, müteaddit giriş için 18 bin 346 lira oldu. Transit vize tutarları ise tek transit için 5 bin 437, çift transit için 10 bin 989 olarak alınacağı duyuruldu.

Ticari mahiyette olmadan, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izninden alınan maktu harç tutarı 31 bin 692 lira oldu. Hâlbuki 2023 yılı başında 6 bin 91 lira olan bu harç, yıl ortasında zamlanarak 20 bin TL yapılmıştı.