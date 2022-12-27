﻿O ilde de ekmeğe zam geldi

İHA'nın haberine göre, Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Sabri Işık, şu ana kadar Türkiye’nin en ucuz ekmeğini Van esnafının sattığını ifade ederek, “Çoğu illerde aylardır 200 ve 210 gram ekmek 4 TL'ye, bazı illerde ise 5 TL’ye satılmaktadır. Geriye kalan iller ise 5 TL için talepte bulunmuştur. Gelen elektrik, doğalgaz faturaları esnafımızın belini bükmüştür." dedi.

Işık "Bunun yanında kiraların yükselmesi, asgari ücretin 8 bin 500 TL olması, 120 TL olan mayanın 370 TL olması ve ekmek üretimindeki 20'ye yakın gider kaleminin her gün artması ekmek maliyetini artırmaktadır. Van esnafının daha fazla fedakarlık yapacak gücü kalmamıştır" diye konuştu.

Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Sabri Işık "Bu fiyat talebinde bulunulurken her zaman olduğu gibi yine vatandaşımızı düşünerek bulunduk ve bulunmaya da devam edeceğiz. Bu çerçevede bugün itibarıyla 210 gram somun ekmek ile 200 gram pide ekmeği 4 TL olmuştur” dedi.