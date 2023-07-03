ENAG haziran ayı enflasyonunu açıkladı

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), haziran ayına ilişkin enflasyonu açıkladı.

Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) haziran ayında yüzde 8.54 arttı.

E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı yüzde 108.58 olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran dönemi enflasyon oranı ise yüzde 50.53 oldu.

TÜİK ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLAYACAK

Öte yandan, enflasyon rakamlarını ayın 3’ünde açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kurban Bayramı tatili nedeniyle haziran ayı enflasyonunu 5 Temmuz’da açıklayacak.

Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile 6 aylık enflasyon farkı belli olacak ve memur ve emeklilere yapılacak zam netleşecek.

Memur ve emekliye yapılacak zammı belirleyecek olan 6 aylık enflasyon farkı, mayıs ayı ile birlikte ilk 5 ayda 14,52 olarak belirlenmişti.