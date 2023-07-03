ENAG haziran ayı enflasyonunu açıkladı

ENAG, haziran ayı enflasyonunu açıkladı. Açıklanan verilere göre enflasyon haziran ayında yüzde 8,54 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 108,58 olarak bildirildi.

ENAG haziran ayı enflasyonunu açıkladı

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), haziran ayına ilişkin enflasyonu açıkladı.

Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) haziran ayında yüzde 8.54 arttı.

E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı yüzde 108.58 olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran dönemi enflasyon oranı ise yüzde 50.53 oldu.

TÜİK ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLAYACAK

Öte yandan, enflasyon rakamlarını ayın 3’ünde açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kurban Bayramı tatili nedeniyle haziran ayı enflasyonunu 5 Temmuz’da açıklayacak.

Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile 6 aylık enflasyon farkı belli olacak ve memur ve emeklilere yapılacak zam netleşecek.

Memur ve emekliye yapılacak zammı belirleyecek olan 6 aylık enflasyon farkı, mayıs ayı ile birlikte ilk 5 ayda 14,52 olarak belirlenmişti.

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