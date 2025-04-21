Endonezya'da ihracat sürprizi

Endonezya'nın Mart 2025 itibarıyla elde ettiği ticaret fazlası, 4.33 milyar dolara ulaşarak piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre 4.58 milyar dolardan düşüş yaşansa da, piyasanın öngördüğü 2.64 milyar dolarlık fazlanın çok üzerinde bir sonuç elde edildi. Bu durum, ülkenin dış ticaret performansında halen güçlü bir dinamik olduğunu gösterdi.

2024 yılı genelinde 31.04 milyar dolarlık ticaret fazlası kaydeden Endonezya, 2023’e kıyasla daha dar bir fazlayla yılı kapatmıştı. Bu daralma eğilimi Mart ayında da kısmen sürse de, elde edilen rakam ekonomik çevreler tarafından pozitif karşılandı.

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İHRACATTA ARTIŞ SÜRPRİZİ

Mart ayında ihracat yıllık bazda yüzde 3.16 oranında artarak 23.25 milyar dolara ulaştı. Bu, üst üste on ikinci ayda da ihracatın arttığını ortaya koydu. Şubat ayında revize edilen yüzde 13.86’lık artıştan sonra daha ılımlı bir yükseliş görülse de, piyasanın yüzde 3.4 düşüş beklentisinin tersine bir tablo ortaya çıktı.

En büyük katkı, hayvansal ve bitkisel yağlar yüzde 48.25 artışla yaparken; demir ve çelik ürünleri yüzde 11.84, makine ve mekanik parçalarda ise yüzde 19.94 artış kaydedildi. Buna karşın, mineral yakıt ihracatında yüzde 21.91 oranında keskin bir düşüş dikkat çekti.

Petrol ve doğalgaz ihracatı ise yüzde 13.05 artışla 1.45 milyar dolara ulaştı. Özellikle petrol ürünlerinde yüzde 18.03, doğalgazda ise yüzde 13.10 artış gerçekleşti.

Mart ihracatının bölgelere göre dağılımında, ABD’ye satışlar yüzde 20.06, Çin’e yüzde 9.51, ASEAN ülkelerine yüzde 6.82, Avrupa Birliği’ne ise yüzde 21.52 oranında artış gösterdi.

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İTHALATTA ÜÇ AYIN ZİRVESİ

Endonezya'nın ithalatı da Mart ayında yıllık bazda yüzde 5.34 artarak 18.92 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, Aralık 2024'ten bu yana en yüksek seviye olarak kayda geçti. Şubat ayındaki yüzde 2.30'luk artışa kıyasla hızlanan bu yükseliş, piyasa beklentisi olan yüzde 6.6'nın ise altında kaldı.

Enerji ürünlerinde dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Petrol ve gaz ithalatı yüzde 5.98 gerileyerek 3.13 milyar dolara indi. Ham petrol alımları yüzde 8.21 azalırken, rafine ürünlerde yüzde 0.73 artış görüldü. Buna karşın, petrol dışı ithalat yüzde 7.91’lik bir artışla 15.79 milyar dolara çıkarak daha yüksek bir performans sergiledi.

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KAYNAK ÜLKELERE GÖRE DEĞİŞİM

Mart ayında ithalatın kaynak ülkelere göre dağılımında da çarpıcı değişimler yaşandı. Çin’den yapılan ithalat yüzde 38.01 artarak öne çıktı. Japonya’dan yüzde 15.78, Tayvan’dan yüzde 9.10, Hindistan’dan yüzde 6.68, Avrupa Birliği’nden ise yüzde 6.02 oranında artış kaydedildi. AB içinde en yüksek artış Almanya'dan geldi ve yüzde 4.84 olarak gerçekleşti.

Buna karşılık ABD’den yapılan ithalat yüzde 5.95, Güney Kore’den yüzde 28.93, Avustralya’dan ise yüzde 11.18 oranında düştü. ASEAN ülkelerinden gelen ithalatta yüzde 7.59 düşüş yaşandı. Özellikle Singapur yüzde 6.68, Tayland ise yüzde 14.37 oranında düşüşle dikkat çekti.

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İLK ÇEYREK GENEL GÖRÜNÜM

2025 yılının ilk çeyreğinde Endonezya’nın toplam ihracatı yıllık bazda yüzde 6.93 artarak 66.62 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 1.47 oranında artışla 55.70 milyar dolara çıktı. Bu veriler, yılın ilk çeyreğinde ülkenin dış ticaret fazlasını koruyarak küresel ticaretteki zorluklara rağmen direnç gösterdiğini ortaya koydu.

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KÜRESEL ETKİLER VE BEKLENTİLER

Endonezya'nın dış ticaret verileri, küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde piyasaların yakından takip ettiği göstergeler arasında yer alıyor. Özellikle ABD'nin yükselen tarifeleri ve enerji piyasalarındaki dalgalanmalar gibi etkenlerin Endonezya üzerinde sınırlayıcı etkileri olduğu gözleniyor. Buna rağmen, ülkenin ihracat yapısını çeşitlendirmesi ve ithalatta kaynak ülke dengesini koruması, 2025’in geri kalanı için olumlu sinyaller veriyor.

Ekonomistler, özellikle altyapı yatırımları ve sanayi üretiminde görülecek gelişmelerin, yılın ikinci yarısında ihracat performansını daha da artırabileceğini değerlendiriyor.