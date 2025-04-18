Moldova’da ÜFE son 17 ayın zirvesine ulaştı

Moldova’da Mart 2025’te üretici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 arttı. Bu artış, Şubat ayında kaydedilen yüzde 3,4’lük oranın oldukça üzerinde gerçekleşti. Böylece ülkede üretici enflasyonu Ekim 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Yıllık bazdaki bu sert yükselişte en büyük etken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme hizmetlerindeki fiyat artışı oldu. Bu kalemde Şubat’ta yüzde 9,8 olan yıllık artış oranı Mart’ta yüzde 25,1’e sıçradı.

SANAYİ VE İMALATTA ARTIŞ HIZLANDI

Mart ayında Moldova'daki üretici fiyatlarındaki yükseliş yalnızca enerjiyle sınırlı kalmadı. İmalat sektöründe de fiyat artışları dikkat çekti. Şubat ayında yüzde 1,9 olarak ölçülen yıllık artış, Mart’ta yüzde 2,3’e yükseldi. Bu durum, sanayi ürünlerinin maliyetlerinin genel olarak arttığını ve üreticiler üzerindeki baskının sürdüğünü gösteriyor.

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MADENCİLİKTE YAVAŞLAMA GÖZLENDİ

Diğer yandan madencilik ve taş ocakçılığı gibi sektörlerde fiyat artışları yavaşladı. Şubat ayında yüzde 12,3 olan yıllık artış oranı, Mart’ta yüzde 11,2’ye geriledi. Bu düşüş, bazı hammaddelerdeki küresel fiyat istikrarının Moldova’daki üretici fiyatlarına da yansıdığını ortaya koyuyor.

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AYLIK ARTIŞTA YAVAŞLAMA VAR

Üretici fiyat endeksinde aylık bazda da artış kaydedildi. Mart ayında üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,6 yükseldi. Şubat ayında bu oran yüzde 1,1 seviyesindeydi. Bu durum, aylık bazdaki fiyat artış hızının bir miktar yavaşladığını gösteriyor ancak genel eğilim hâlâ yukarı yönlü seyrediyor.

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TARIM VE GIDA SEKTÖRÜNE DOLAYLI ETKİ BEKLENİYOR

Uzmanlar, üretici fiyatlarındaki bu yükselişin önümüzdeki aylarda tüketici fiyatlarına da yansımasının muhtemel olduğunu belirtiyor. Özellikle enerji maliyetlerinin artması, tarım ve gıda sektöründeki ürünlerin de dolaylı olarak zamlanmasına neden olabilir. Moldova gibi enerji ithalatına bağımlı ülkelerde, bu tür fiyat dalgalanmaları hem üreticiler hem de tüketiciler üzerinde daha büyük etki yaratıyor.

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ENFLASYONLA MÜCADELEDE ZORLAYICI SÜREÇ

Moldova Merkez Bankası, enflasyonun hedeflenen seviyelere çekilmesi için çeşitli sıkı para politikası adımları atsa da üretici fiyatlarındaki bu artış, merkez bankasının işini zorlaştırıyor. Ülkede enerji arz güvenliği, dışa bağımlılık ve küresel fiyat dalgalanmaları gibi etkenler, ekonomik istikrarı tehdit etmeye devam ediyor.