Endonezya'da yanardağ kül püskürttü

Endonezya'da, Sumatra Adası'nın batısındaki Merapi Yanardağı'nın kül püskürttüğü bildirildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Endonezya'da yanardağ kül püskürttü

Ülkedeki Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezinden yapılan açıklamada, Merapi Yanardağı'nın yaklaşık 3 kilometre yüksekliğe kül püskürttüğü, sıcak kül bulutlarının ise kuzeye ilerlediği bildirildi.

Açıklamada, patlama sonrası can veya mal kaybı olmadığı kaydedilirken, çevre sakinleri, volkan kraterine yaklaşılmaması ve lav tehlikesi konusunda uyarıldı.

Yetkililerin, ocak ayından bu yana aktif olan Merapi Yanardağı'nı, hareketliliklerin artması nedeniyle birkaç haftadır "yakından takip ettiği" ifade edildi.

"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Öne Çıkanlar
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Son Haberler
Yolcu otobüsü seyir halindeyken yandı, otobüs kullanılamaz hale geldi Gündem
Yolcu otobüsü seyir halindeyken yandı, otobüs kullanılamaz hale geldi
Merve Dinçel Kavurat İngiltere'de kürsüye çıktı Spor
Merve Dinçel Kavurat İngiltere'de kürsüye çıktı
GeForce Now’a dahil olan yeni oyunlar belli oldu Teknoloji
GeForce Now’a dahil olan yeni oyunlar belli oldu
Aile 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman? Magazin
Aile 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Ertuğrul Doğan Genel Kurulda konuştu: Beraber başaracağız Spor
Ertuğrul Doğan Genel Kurulda konuştu: Beraber başaracağız
Hayvan barınağında skandal görüntüler. Aç kalan köpekler birbirini yedi Gündem
Hayvan barınağında skandal görüntüler. Aç kalan köpekler birbirini yedi