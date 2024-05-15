Endonezya’daki selde can kaybı 58’e yükseldi

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, sel felaketi nedeniyle yüzlerce evin sular altında kaldığını ve bölgeden 1500'den fazla ailenin tahliye edildiğini açıkladı.

Muhari, arama kurtarma ekiplerinin daha fazla ceset bulmasının ardından ölü sayısının 58'e yükseldiğini belirtti ve olayda yaralanan 33 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Arama kurtarma çalışmalarının kötü hava koşulları nedeniyle durdurulmasının ardından kayıp olan 35 kişiyi bulmak için tekrar başlatıldığını söyledi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) Başkanı Dwikorita Karnawati ise Batı Sumatra'da daha fazla sağanak yağış ve su baskını beklendiğini belirterek, bölge sakinlerine ve turistlere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

11 Mayıs'ta Marapi Yanardağı'nın patlaması sonucu biriken kaya, kül ve toprak yığınının muson yağmurları nedeniyle kayması ve sel felaketine neden olduğu biliniyor.

Endonezya, Pasifik ateş çemberi üzerinde yer alan ve depremlerle volkanik patlamaların sık yaşandığı bir ülke. Ülkenin Sumatra Adası'nda bulunan Marapi, dünyanın en aktif yanardağları arasında yer alıyor ve ani patlamalarıyla tanınıyor.