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EPDK 40 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 40 şirkete lisans verildi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 10:30
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca 40 şirkete lisans verildi

EPDK 40 şirkete lisans verdi
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EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 17 şirkete tedarik lisansı, 6 şirkete üretim lisansı verildi. 1 şirketin üretim lisansı iptal edilirken, 2 şirketin üretim lisansı ise uzatıldı.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 12 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Petrol piyasasında 3 şirkete madeni yağ lisansı verildi. Aynı piyasada 1 şirkete dağıtıcı lisansı verilirken, 1 şirketin ise ihrakiye teslimi lisansı süresi uzatıldı.

Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında da 1 şirket LPG dağıtıcı lisansı verilirken, 1 şirketin dağıtıcı lisansı iptal edildi,1 şirketin LPG dağıtıcı lisansı uzatıldı, 4 şirketin LPG dağıtıcı lisansı sona erdirildi.

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