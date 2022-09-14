Bakan'dan itiraf gibi açıklama. Tam 33 milyon aktarılmış

Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması istemiyle kaleme aldığı soru önergesinde, Maden Tetkik Arama (MTA) ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) 2020 yılından bugüne kadar kullandığı kiralık araçları ve bunlara yıllar itibarıyla yapılan ödemeleri sordu.

Antmen’in önergesini yanıtlayan Bakan Dönmez, MAPEG için 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 162 araç kiralandığını kaydetti. Yanıta göre, bu araçlara kira bedeli olarak 2020 yılında 825 bin TL, 2021 yılında 1 milyon 995 bin TL, 2022'nin sekiz ayı boyunca da 1 milyon 706 bin TL ödendi. Bu araçların üç yıllık benzin harcaması 4 milyon 420 bin TL oldu.

FATURA AĞIR



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, MTA için kiralanan araç sayısının daha fazla olduğunu bildirdi. Dönmez’in yanıtına göre, 2020 ve 2021 yıllarında 99'ar araç kiralayan MTA, 2022’de 100 araç kiraladı. MTA’nın kiralık araçlarına 2020 yılında 9 milyon 179 bin TL, 2021 yılında 10 milyon 551 bin TL ve 2022’de 9 milyon 644 bin TL ödendi. Araçların akaryakıt giderleri ise üç yılda 743 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Bakan Dönmez yanıtında, MAPEG tarafından kullanılan insansız hava araçları hakkında da bilgi verdi. Dönmez, “MAPEG tarafından, maden ruhsatlarının ölçümü için kullanılmak üzere satın alınan 12 adet insansız hava aracı için toplam 527 bin 150 TL ödeme yapılmış olup, bahsi geçen hava araçları için yakıt, bakım ve sürüş ödemesi yapılmamıştır” dedi.