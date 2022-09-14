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Bakan'dan itiraf gibi açıklama. Tam 33 milyon aktarılmış

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2020 yılından bu yana iki ayrı madencilik işletmesi için 460 araç kiralandığını, bu araçlara toplamda 33 milyon TL ödendiğini açıkladı. Araçların sadece akaryakıt masrafı, 4 milyon 995 bin TL oldu.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 08:03
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den itiraf gibi açıklama. Tam 33 milyon aktarılmış

Bakan'dan itiraf gibi açıklama. Tam 33 milyon aktarılmış
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Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması istemiyle kaleme aldığı soru önergesinde, Maden Tetkik Arama (MTA) ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) 2020 yılından bugüne kadar kullandığı kiralık araçları ve bunlara yıllar itibarıyla yapılan ödemeleri sordu.

Antmen’in önergesini yanıtlayan Bakan Dönmez, MAPEG için 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 162 araç kiralandığını kaydetti. Yanıta göre, bu araçlara kira bedeli olarak 2020 yılında 825 bin TL, 2021 yılında 1 milyon 995 bin TL, 2022'nin sekiz ayı boyunca da 1 milyon 706 bin TL ödendi. Bu araçların üç yıllık benzin harcaması 4 milyon 420 bin TL oldu.

FATURA AĞIR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, MTA için kiralanan araç sayısının daha fazla olduğunu bildirdi. Dönmez’in yanıtına göre, 2020 ve 2021 yıllarında 99'ar araç kiralayan MTA, 2022’de 100 araç kiraladı. MTA’nın kiralık araçlarına 2020 yılında 9 milyon 179 bin TL, 2021 yılında 10 milyon 551 bin TL ve 2022’de 9 milyon 644 bin TL ödendi. Araçların akaryakıt giderleri ise üç yılda 743 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Bakan Dönmez yanıtında, MAPEG tarafından kullanılan insansız hava araçları hakkında da bilgi verdi. Dönmez, “MAPEG tarafından, maden ruhsatlarının ölçümü için kullanılmak üzere satın alınan 12 adet insansız hava aracı için toplam 527 bin 150 TL ödeme yapılmış olup, bahsi geçen hava araçları için yakıt, bakım ve sürüş ödemesi yapılmamıştır” dedi.

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mmt
14.09.2022 08:51
sabır sabır.seçime az kaldı.sonra vatanını seven kim gelirse gelsin hemen hesap sormalı.  
 
Poyraz
14.09.2022 08:31
Her bakanlıktan pislik fışkırıyor bu ne ya  
 
SS
14.09.2022 08:19
boş insanlara harcanan bu paraya yazık zehir olsun binemez olsunlar hiç hak etmediler arsız arsız konuşmalardan boş laflardan millete gına geldi değersiz işlerle uğraşanlar.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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