Enes Ünal'ın Getafe'deki geleceği belli oluyor

İspanya ekibi Getafe'de oynayan milli oyuncu Enes Ünal, gösterdiği başarılı performans ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ancak takımı Getafe, ligde küme düşme hattında bulunuyor ve Enes'in Getafe düşse bile La Liga'da forma giymeye devam edebileceği iddia edildi.

Enes Ünal bu sezon gol krallığında La Liga'da 14 golle 4. sırada yer alıyor.

İspanyol basınından Fichajes'de geçen habere göre, lig mevcut tabloyla bitse bile La Liga'nın dev kulüpleri Türk golcüye olan ilgisini bitirmeyecek.

Haberde; Real Madrid, Barcelona, Sevilla veya Atletico Madrid gibi takımların İspanya'da kendisini kanıtlamış bir isim olan Enes Ünal'ı transfer ederek hücum hatlarını güçlendirebilecekleri ifade edildi.

GETAFE İÇİN KRİTİK VİRAJ

Geçen hafta Real Madrid'e yenilen Getafe, La Liga'da bitime 4 hafta kala 34 puanla 18. sırada bulunuyor.

Düşme hattının bir basamak üstündeki, 17. sıradaki Real Valladolid'in puanı ise 35.