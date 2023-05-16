Enes Ünal'ın Getafe'deki geleceği belli oluyor

Enes Ünal'ın takımı Getafe, La Liga'da küme düşse bile milli yıldız La Liga'da forma giymeye devam edebilir.

Enes Ünal'ın Getafe'deki geleceği belli oluyor

İspanya ekibi Getafe'de oynayan milli oyuncu Enes Ünal, gösterdiği başarılı performans ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ancak takımı Getafe, ligde küme düşme hattında bulunuyor ve Enes'in Getafe düşse bile La Liga'da forma giymeye devam edebileceği iddia edildi.

Enes Ünal bu sezon gol krallığında La Liga'da 14 golle 4. sırada yer alıyor.

İspanyol basınından Fichajes'de geçen habere göre, lig mevcut tabloyla bitse bile La Liga'nın dev kulüpleri Türk golcüye olan ilgisini bitirmeyecek.

Haberde; Real Madrid, Barcelona, Sevilla veya Atletico Madrid gibi takımların İspanya'da kendisini kanıtlamış bir isim olan Enes Ünal'ı transfer ederek hücum hatlarını güçlendirebilecekleri ifade edildi.

GETAFE İÇİN KRİTİK VİRAJ
Geçen hafta Real Madrid'e yenilen Getafe, La Liga'da bitime 4 hafta kala 34 puanla 18. sırada bulunuyor.
Düşme hattının bir basamak üstündeki, 17. sıradaki Real Valladolid'in puanı ise 35.

İlgili Haberler
Getafe Enes Ünal'ın golüyle kazandı
Getafe Enes Ünal'ın golüyle kazandı
Enes Ünal'lı Getafe Barça ile yenişemedi
Enes Ünal'lı Getafe Barça ile yenişemedi
Enes Ünallı Getafe Real Sociedad'a yenişemedi
Enes Ünal Sampaoli'yi gönderdi. Flaş ayrılık
Enes Ünal durmuyor. Golleri sıralamaya devam ediyor
Kim tutar Enes Ünal'ı Sevilla da tutamadı
Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı Güncel
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı Güncel
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı
Ankara'da kazanan çıkmadı Spor
Ankara'da kazanan çıkmadı
Adana Demirspor geriden gelip kazandı Spor
Adana Demirspor geriden gelip kazandı
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması Dünya
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı Siyaset
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama Dünya
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama