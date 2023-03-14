﻿Enes Ünal'a İspanyol devi kancayı taktı. Milli yıldıza servet ödenecek

Bu sezon Getafe formasıyla harikalar yaratan Enes Ünal için çılgın bir iddia ortaya atıldı.

Fotospor'un haberine göre; 35 yaşına gelen Benzema'yı yedekleyecek daha sonra yerini alacak bir golcü arayan İspanyol devi Türk golcü için Getafe ile görüşmelere başladı.

Gelen ilk bilgilere göre Real Madrid, Enes Ünal için 45 milyon euro ödemeye hazırlandığı iddia edildi.

Enes Ünal böyle bir rakam karşılığında Getafe'den Real Madrid'e transfer olursa Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcusu olacak.

Daha önce Arda Turan, 41 milyon euro'ya Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olmuştu.

La Liga gol krallığında 15 gol atan Robert Lewandowski'nin arkasında 12 golle Enes Ünal bulunuyor.