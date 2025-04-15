Enflasyon canavarı Nijerya’da hortladı

Nijerya Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, ülkede yıllık enflasyon oranı Mart 2025 itibarıyla yüzde 24,23'e yükseldi. Bu oran, Şubat 2025’te ölçülen yüzde 23,18’lik seviyeye kıyasla belirgin bir artış anlamına geliyor. Bu yükseliş, Haziran 2023’ten bu yana görülen en düşük seviyeden sonra gelen ilk ciddi ivmelenmeyi temsil ediyor. Ekonomistler, enflasyonun yeniden artışa geçmesini küresel enerji maliyetlerindeki yükseliş, naira’nın zayıflaması ve arz zincirindeki kesintilere bağlıyor.

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GIDA ENFLASYONU GERİLESE DE YÜKSEK SEYREDİYOR

Nijerya’da enflasyon sepetinin en büyük bölümünü oluşturan gıda fiyatları, Mart ayında yüzde 21,79 oranında yıllık artış gösterdi. Bu oran, Şubat ayında kaydedilen yüzde 23,51’e göre bir gerileme anlamına gelse de gıda fiyatları hâlâ yüksek seviyede seyrediyor. Özellikle pirinç, mısır ve buğday gibi temel gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışları, hane halkı üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Kuraklık, altyapı eksiklikleri ve çiftçilerin karşılaştığı güvenlik sorunları, tarım üretiminde istikrarı zorlaştırıyor.

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ÇEKİRDEK ENFLASYONDA BELİRGİN ARTIŞ

Gıda ve enerji gibi dalgalanmalara açık kalemleri hariç tutan çekirdek enflasyon oranı ise Mart 2025’te yüzde 24,43 olarak açıklandı. Bu oran, bir önceki ayın yüzde 23,01’lik düzeyine göre dikkat çekici bir artış gösterdi. Çekirdek enflasyondaki bu yükseliş, ulaştırma, konut ve giyim gibi temel hizmet ve ürünlerdeki fiyat artışlarının devam ettiğini ortaya koyuyor. Özellikle kamu taşımacılığı ücretlerindeki artış, şehir içi yaşam maliyetlerini yukarı çekiyor.

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AYLIK FİYAT ARTIŞI HIZ KAZANDI

Aylık bazda değerlendirildiğinde, Mart ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,90 oranında arttı. Şubat ayında bu artış yüzde 2,04 düzeyindeydi. Aylık enflasyondaki bu sıçrama, özellikle şehir merkezlerinde artan kira ve enerji maliyetlerinin etkisiyle açıklandı. Elektrik üretiminde yaşanan sıkıntılar ve petrol ürünlerindeki fiyat artışları, maliyetlerin hızlı bir şekilde yükselmesine neden oldu.

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MERKEZ BANKASI BASKI ALTINDA

Nijerya Merkez Bankası, yükselen enflasyonla mücadele edebilmek için faiz oranlarını artırma baskısıyla karşı karşıya. Şubat ayında politika faizini yüzde 22,75’e çıkaran banka, Mart ayı sonunda yeni bir faiz artışı sinyali vermişti. Ancak faiz artırımları, ekonomik büyümeyi de yavaşlatma riski taşıyor. Uzmanlar, para politikasının yanı sıra tarımsal üretimin desteklenmesi ve ithalata olan bağımlılığın azaltılması gerektiğine dikkat çekiyor.

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YOKSULLUK ARTIYOR

Enflasyonun yükselmesi, ülkede yoksulluk oranını daha da artırıyor. Nijerya’da nüfusun büyük bir kısmı gıda harcamalarına büyük oranda bağımlı yaşarken, gelirlerin sabit kalması halkın alım gücünü zayıflatıyor. Özellikle kırsal bölgelerde temel ihtiyaçlara erişim zorlaşırken, kentlerde ise barınma ve ulaşım giderleri artıyor. Bu durum, hükümetin sosyal yardım programlarını artırması yönündeki çağrıları da beraberinde getiriyor.