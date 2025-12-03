Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon kasım ayında geçen aya göre yüzde 0,87 artarken yıllık bazda ise yüzde 31,07 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,44, ulaştırmada yüzde 29,23 ve konutta yüzde 49,92 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,83, ulaştırmada yüzde 4,55 ve konutta yüzde 7,57 oldu.

TÜİK’in rakamlarına göre enflasyon 2023 yılının kasım ayına göre yaklaşık yüzde 50 düşüş gösterdi.

EMEKLİ ZAMMINDA ORAN NE OLDU?

TÜİK’in son açıklaması ile 5 aylık enflasyon rakamları ışığında emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yüzde 11,20 zammı kesinleşti. Mevcut 5 aylık veri ışığında en düşük emekli maaşı da 18 bin 772 TL olacak.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında enflasyon farkına ek olarak yüzde 11 de toplu sözleşme zammı alacak. Buna göre memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zam oranı yüzde 17,55 olarak hesaplandı.

Emekli maaşlarında net rakam, aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte belli olacak.

KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

Enflasyon rakamları ile belirlenen bir başka zam da kira artış oranı oldu. Buna göre kirada aralık ayı itibari ile uygulanacak zam yüzde 35,91 oldu.

ENAG VE TÜİK ARASINDAKİ MAKAS KAPANDI

TÜİK’ten önce bugün enflasyon açıklaması yapan kuruluş ENAG oldu. Prof. Dr. Veysel Ulusoy önderliğinde bağımsız araştırmacıların kurduğu ENAG’a göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,14 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 56,82 oldu.

Enflasyonla ilgili tartışmaların odağı olan ENAG ve TÜİK arasındaki fark son verilerle birlikte önemli ölçüde kapandı. Mevcut rakamlara göre ENAG ile TÜİK arasında yıllık enflasyondaki fark 25,75 puan oldu. Bu fark geçen yılın kasım ayında ise yaklaşık 40 puanı buluyordu.