Enflasyondaki artışın suçunu asgari ücret zammına attılar

Bütçeyle birlikte Meclis’e yeni sunulan yıllık ekonomik raporda, asgari ücret detayı dikkat çekti. Raporda 2023 yılında TL’de gözlenen değer kaybı, ücret ve vergi ayarlamaları ile artan maliyet yönlü baskılar, gıda ve enerji fiyatlarındaki yüksek seyir, talep koşulları, hizmet fiyatlarındaki yüksek seviyelerdeki katılığın devam etmesi gibi gelişmelerle tüketici fiyatları yıllık enflasyonunun yüksek seyrini sürdürdüğü belirtildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, ocak ayında yıllık artışı yüzde 57.68 olan TÜFE’nin nedenleri, “döviz kurunda yaşanan gelişmelerin birikimli etkilerine ek olarak asgari ücret ve yüksek seyreden gıda fiyatlarından etkilenen hizmet grubu fiyatlarındaki yükseliş” olarak sıralanırken temmuz ayında yıllık oranın da yüzde 47.83 olduğuna işaret edilerek şu vurgu yapıldı:

“Bu gelişmede, asgari ücret artışının yanı sıra vergi ayarlamaları ile yönetilen/yönlendirilen kalemlerdeki fiyat artışları ile TL’deki değer kaybı etkili olmuştur.”

'KUR VE ASGARİ ÜCRET ARTIŞI BASKILARI ARTIRDI'

Yine raporda, üretici fiyatları enflasyonundaki (Yİ-ÜFE) artışın nedenleri arasında asgari ücret sayıldı. Raporda şöyle dendi:

“Yıllık üretici fiyatları enflasyonu, enerji emtia fiyatlarındaki görünümle uyumlu olarak düşüş kaydederken kur gelişmeleri ile asgari ücret artışlarının maliyet yönlü baskıları kuvvetlendirmesiyle yükseliş eğilimini sürdürmektedir. Yılın üçüncü çeyreğinde ise yurtiçi üretici fiyatları yıllık enflasyonu, kur gelişmeleri ve asgari ücret ayarlamaları kaynaklı maliyet yönlü baskılarla yükseliş eğilimine girerken enerji fiyatlarındaki baz etkisi üretici fiyatlarındaki artışı sınırlandırmıştır.”