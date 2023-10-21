Emeklinin beklediği zam haberi geldi. Yeni yılda ne kadar artış olacağı sızdı

Editör: Ayşe Memiş

Geçim derdindeki milyonlarca emekli maaş zammını bekliyor. Yeni yılda emeklilere yapılacak zam oranıyla ilgili farklı iddialar ortaya atılsa da bu kez emeklileri üzecek bir rakam geldi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun yeni yılda emekli aylıklarına gelecek zam oranını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdursun, emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan katsayılarda yapılacak değişikliklerin emeklilerin maaşlarını nasıl etkileyeceğini belirtti.

Erdursun, emekliye enflasyon farkı ve oransal artış (refah payı) toplamında yüzde 50 zam verilmesi halinde, kök aylığı 5.000 TL olan ve 7.500 TL’ye tamamlanan aylığı alan emeklinin 2024 yılında da 7.500 TL almaya devam edeceğini söyledi.

SGK uzmanı Özgür Erdursun'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

SGK uzmanu Özgür Erdursun: Ocak ayında emekliye Enflasyon farkı+Oransal Artış(Refah Payı) toplam %50 zam verilirse, kök aylığı 5.000₺ olup 7.500’ye tamamlanan aylığı alan emekli 2024’de 7.500₺ almaya devam eder!

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ise emeklilere ekim ayında bir müjde gelir mi sorusuna, "Çalışmalarımız devam ediyor" diye karşılık vermişti.

3 FORMÜL VAR DENİLİYORDU

Öte yandan emekli zammı için masada üç formülün olduğu söyleniyordu. Birinci formül emeklilerin tamamına bir oransal artış yapılması. Bu artış refah payı şeklinde yansıtılabilir.

İkinci formül ise kök maaşlara yapılacak bir seyyanen artış şeklinde düşünülüyor.

Üçüncü formülde ise taban maaşın artırılması var.