Nebati hayat pahalılığını düşürmeyi seçim sonrasına bıraktı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu yıl gerçekleştirilecek seçimlerin ardından da düşük faiz politikasının devam edeceğini belirtti. Nebati, "Ben burada olduğum sürece para politikasından geri dönüş olmayacak" dedi.

"SEÇİMLERİN ARDINDAN..."

Nebati, Bloomberg'e değerlendirmelerde bulundu. Nebati, "Seçimlerin ardından artan turizm geliri ve yaz boyu yavaşlayacak gıda enflasyonuyla çok daha kolay bir döneme gireceğiz" diye konuştu.

Nebati, yabancı yatırımcıların seçim sonrasında yeniden Türkiye'ye geleceğini söyledi.

"BEN BURADA OLDUĞUM SÜRECE GERİ DÖNÜŞ OLMAYACAK"

Faiz politikasında seçimlerin ardından da bir değişiklik yapılmayacağını belirten Nebati, "Cumhurbaşkanı'nın faizleri artıracağı düşüncesi artık mümkün değil. Ben burada olduğum sürece para politikasında geri dönüş olmayacak" ifadelerini kullandı.

Nebati, Cumhurbaşkanı'nın taviz vermeyeceğini ve ekonomide mevcut politikanın sürdürüleceğini söyledi.

Bakan Nebati: Ben burada olduğum sürece para politikasında geri dönüş olmayacak

Nebati, düşük faiz politikasının sürdürüleceğini ifade etti.