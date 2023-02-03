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Nebati hayat pahalılığını düşürmeyi seçim sonrasına bıraktı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yanlış politikalarla yükselttikleri enflasyonu düşürmeyi seçim vaadi yaptı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 12:03
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Enflasyonu düşürmeyi Nebati seçim sonrasına bıraktı

Nebati hayat pahalılığını düşürmeyi seçim sonrasına bıraktı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu yıl gerçekleştirilecek seçimlerin ardından da düşük faiz politikasının devam edeceğini belirtti. Nebati, "Ben burada olduğum sürece para politikasından geri dönüş olmayacak" dedi.

"SEÇİMLERİN ARDINDAN..."

Nebati, Bloomberg'e değerlendirmelerde bulundu. Nebati, "Seçimlerin ardından artan turizm geliri ve yaz boyu yavaşlayacak gıda enflasyonuyla çok daha kolay bir döneme gireceğiz" diye konuştu.

Nebati, yabancı yatırımcıların seçim sonrasında yeniden Türkiye'ye geleceğini söyledi. 

"BEN BURADA OLDUĞUM SÜRECE GERİ DÖNÜŞ OLMAYACAK"

Faiz politikasında seçimlerin ardından da bir değişiklik yapılmayacağını belirten Nebati, "Cumhurbaşkanı'nın faizleri artıracağı düşüncesi artık mümkün değil. Ben burada olduğum sürece para politikasında geri dönüş olmayacak"  ifadelerini kullandı. 

Nebati, Cumhurbaşkanı'nın taviz vermeyeceğini ve ekonomide mevcut politikanın sürdürüleceğini söyledi.

Bakan Nebati: Ben burada olduğum sürece para politikasında geri dönüş olmayacak

Nebati, düşük faiz politikasının sürdürüleceğini ifade etti.

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Yalan Titaniği 14 mayısta nasıl batıyor göreceksiniz. MAÇKALI
3.02.2023 12:56
Laz ziya muhalefet seni oturduğun şaptan kurtaracak ama sen o layıkmısın onu dūşūnmek gerek. Sen saraya içoğlan olmaya alışmış bir ebabilsin.  
 
ÜLKÜCÜ
3.02.2023 12:45
REİSTEN İZİN ALMADAN KONUŞAMAYAN BAKANA BAK SEN.  
 
Utanın su halktan yalan soylekten
3.02.2023 12:41
Sn bakan sadece siz degil başkaniniz sahih hepimizde utanma ar duygusu yok koltuk.ne tatlıymış yspistinuz kalkmak istemiyorsunuz halkla alay edin enflasyon dusmuste yazık size çıkın bakın fiyatlara  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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