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Enflasyon açıklandıktan sonra dolar baş döndürmeye başladı

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları sonrası dövizdeki son durum merak konusu oldu. Açıklanan rakamlar sonrası doların durumu baş döndürmeye başladı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 10:54
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Dolar zıpladı

Enflasyon açıklandıktan sonra dolar baş döndürmeye başladı
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TÜİK yeni yılın ilk enflasyonunu açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre ocak ayı enflasyonu yüzde 6,65 olurken, yıllık enflasyon da yüzde 57,68 çıktı.

Enflasyon Araştırma Grubu ENAG'a göre ise 12 enflasyon yüzde 121.62 olurken aylık enflasyon ise ocakta yüzde 9.26 oldu.

DOLAR VE EURO KURUNDA SON DURUM

Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası döviz kurunda artış yaşanıyor. Piyasaların açılması sonrası 18,81 lira seviyesinde bulunan dolar 18,82 liraya yükseldi. Öte yanda Euro ise 20,49 liradan 20,51 liraya çıktı.

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Dūşūn bu milletin yakasından maçkalı
3.02.2023 11:41
Köprūlerin fiyatları, hastane yapım fiyatları devlet sırrı deniyor söylenmiyor, soranda vatan haini oluyooor, iyi gūzel enflasyon rakamlarıda sır olsun milletle matrak geçmemiş olun yeter gidin artı  
 
Yurttas
3.02.2023 11:00
TUIK in amacı Erdogan in enflasyon faizle birlikde ineceğini ispat ini yapmak kayıt kalemle.Vatandaş yaşıyor görüyor alamıyor ispatinida vatandaş biliyor.  
 
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