Enflasyon açıklandıktan sonra dolar baş döndürmeye başladı

TÜİK yeni yılın ilk enflasyonunu açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre ocak ayı enflasyonu yüzde 6,65 olurken, yıllık enflasyon da yüzde 57,68 çıktı.

Enflasyon Araştırma Grubu ENAG'a göre ise 12 enflasyon yüzde 121.62 olurken aylık enflasyon ise ocakta yüzde 9.26 oldu.

DOLAR VE EURO KURUNDA SON DURUM

Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası döviz kurunda artış yaşanıyor. Piyasaların açılması sonrası 18,81 lira seviyesinde bulunan dolar 18,82 liraya yükseldi. Öte yanda Euro ise 20,49 liradan 20,51 liraya çıktı.