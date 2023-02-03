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  • Nebati'nin bu sözlerini hiç unutmayın. Türk halkı fakirleştikçe yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelecekmiş

Nebati'nin bu sözlerini hiç unutmayın. Türk halkı fakirleştikçe yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelecekmiş

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin bu sözleri hiç unutulmayacak. Bakan Nebati, faiz politikasının seçimi kazanmaları durumunda değişmeyeceğini belirterek yabancı yatırımcılarda “Seçim bitsin de Türkiye’ye gelelim” heyecanı olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 16:36
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Nebati'nin bu sözlerini hiç unutmayın

Nebati'nin bu sözlerini hiç unutmayın. Türk halkı fakirleştikçe yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelecekmiş
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Bakan Nebati, ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi. Bloomberg ajansı ile bir röportaj gerçekleştiren Nebati, seçimden sonra, kazanmaları durumunda faiz politikasının değişmeyeceğini belirtti ve “Sonuçları almaya başladık, bundan kesinlikle taviz verilmeyecek” ifadesini kullandı.

Bakan Nebati, yabancı yatırımcılarda “Seçim bitsin de Türkiye’ye gelelim” heyecanı olduğunu söyledi. Politika faizi-enflasyon makasının yüksek olduğu eleştirileri aldığını dile getiren Nebati, “Tamam doğru çok yüksek ama şu anda makas daralıyor. Optimal noktayı yakaladığımızda Merkez Bankası gerekli adımları atacaktır” değerlendirmesini yaptı.

“BORSANIN DERİNLEŞMESİ İÇİN İDEAL ORTAM OLUŞTU”

Bakan Nebati borsadaki son durumu da yorumladı. “Düzeltmeleri bir operasyon gibi yapıyorlar. Borsanın derinleşmesi için ideal ortam oluştu. Bu insanların dövize kayması için herşeyi yapıyorlar. SPK her zaman gerekli çalışmaları yapıyor. Ben yoğunlaşmış durumdayım” dedi.

 

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Aysun Şimşek
3.02.2023 17:33
Kendimi bir komedi sitcom dizisinin içine yanlışlıkla düşmüş bir figüran gibi hissediyorum.  
 
14 mayıs bayramı
3.02.2023 17:18
Ülkede bu kadar çok ekonomi uzmanı varken bir kilo kıymanın 250 lira olması normal,  
 
KENDİ ILE BERABER ZENGİNİ TRİLYONLIK YAPTI
3.02.2023 17:17
NAS ADI ALTINDA ÜLKEYI VE MILLETİ FENA BORÇLANDIRDI BORÇLANDIRARAK INSANI FAKİRLEŞTİREREK HEM İCRALIK HEM KEPENK KAPATTIRDI  
 
TÜM YORUMLAR (24)
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