Enflasyonun rakamları inandırıcı olmadı

Halk kirasını ödemekte, mutfağına bir şey almakta bu denli zorlanırken, bu enflasyon rakamları ne kadar inandırıcı olabilir?

Ülkenin en büyük problemlerinden biri enflasyon denebilir.

Enflasyondaki yükseliş her kesimden insanın hayatını olumsuz etkiliyor. Vatandaşın alım gücünde ki zayıflık her geçen gün daha da büyüyor. Çarşı da pazarda hayatın her alanın fiyatlar ateş pahası. Fiyat bu denli yüksekken durumdan Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’da şikayetçi. Başkan Gaye Erkan geçtiğimiz gün kira fiyatlarında ki yükseklik nedeniyle annesine taşındığı söylemişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise kira fiyatlarının düştüğünü söylemişti. Ancak bu durum sadece Bakan Mehmet Şimşek için böyle olsa gerek…

Vatandaş her geçen temel ihtiyaçlarını ötelemeye devam ediyor. Alım gücünde ki erime hayat şartlarını da daha zor hale getiriyor.

ŞİMDİ 2023 SENESİNDE Kİ ENFLASYON RAKAMLARINA GÖZ ATALIM:

Ocak ayı yıllık enflasyon 57.68

Şubat ayı yıllık enflasyon 55,18

Mart ayı yıllık enflasyon 50,51

Nisan ayı yıllık enflasyon 43,68

Mayıs ayı yıllık enflasyon 39,59

Haziran ayı yıllık enflasyon 38,21

Temmuz ayı yıllık enflasyon 47,83

Ağustos ayı yıllık enflasyon 58,94

Eylül ayı yıllık enflasyon 61,53

Ekim ayı yıllık enflasyon 61,36

Kasım ayı yıllık enflasyon 61,98

