Küresel piyasalar yeni haftaya temkinli başladı

Fed açıklaması bir yandan gelecek dönemle ilgili iyimser hava beslerken, cuma günkü açıklamalar ise bu iyimserliği törpüledi.

FED OCAKTA FAİZİ SABİT Mİ TUTACAK

Fed'in gelecek yılın ilk toplantısının yapılacağı ocak ayında faizi sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor. Martta ise faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 75 olarak görülüyor.

New York borsasında cuma günü hem Nasdaq endeksi hem de Dow Jones endeksi artış kaydetti. S&P 500 endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya yükselişle başladı.

AVRUPA BORSALARINDA KARIŞI SEYİRDE

Avrupa Merkez Bankası ECB'nin ve İngiltere Merkez Bankası BoE faizii değiştirmemişti. ECB Başkanı Christine Lagarde yaptığı açıklamada ECB'nin faiz indirimlerini hiç tartışmadığını vurguladı.

ASYA PİYASALARI

Asya piyasalarında negatif bir seyir hakim. Gözler Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası toplantısına çevrildi.

Analistler, BoJ'un negatif faiz politikası uygulayan son merkez bankası olma özelliğinin yakında son bulabileceğinin beklendiğini kaydederek, bankanın politika değişikliği için acelesi olmadığını ancak bu toplantıda normalleşme adımlarının ilk sinyallerini verebileceğini dile getirdi.

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,2 artışla 142,1 seviyesinden günü tamamlayan dolar/yen paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 142,2'de bulunuyor.

Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 azalış kaydederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.

Yurt içinde, cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,31 değer kazancıyla 7.993,85 puandan tamamlarken, bu hafta gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bankanın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağını tahmin ediyor.