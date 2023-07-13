Engelli çiftin ‘kiralık ev’ dramı. ‘Engelli olduğumuzu duyunca bize ev vermek istemiyorlar’

İHA'nın haberine göre; Ancak çift, engelli olduklarını söyledikleri zaman ev sahiplerinin kendilerini reddettiğini öne sürdü. Engelli olmalarının ev kiralamalarına engel olduğunu belirten çift, "Herkes engelli adayı, ev sahipleri vicdanlı olsun" çağrısında bulundu.

Arnavutköy Terkos Mahallesi'nde yaşayan Hatice Tezcan ve Refik Tezcan, 10 yıldır kiracı oldukları evden çıkarılmak istendi. Ev sahibinin ilk yaptığı zammı kabul eden çift, ikinci zammı reddedince ev sahibinin ailesinin evde oturacağı gerekçesiyle kendilerinden evi boşaltmalarını istediğini iddia etti. Çift, kendilerine verilen sürede kiralık ev aramaya başladı.

Engelli olduklarını söyleyince ev verilmedi

Kiralık ev ilanlarını arayan Hatice Tezcan ve Refik Tezcan, ilk telefon görüşmelerinde olumlu yanıt aldıklarını ancak engelli olduklarını belirttiklerinde ev sahiplerinin kendilerini geri çevirdiklerini öne sürdü. Maaşlarının olduğunu ve kiralarını düzenli ödeyeceklerini vurgulayan çift, engelli olmalarının kiralık ev bulmalarına engel olmasından şikayetçi oldu.

"Depremde ne ev sahipleri de bizler gibi engelli oldular elinizi vicdanınıza koyun"

Yaşadıkları sorunu anlatan Hatice Tezcan, “Bizi ev sahibimiz istemedi çıkmamızı söyledi. Biz ev arıyoruz buluyoruz ama sonrasında engelli olduğumuzu duyunca bize ev vermek istemiyorlar. Biz kiramızı ödeyeceğiz sadece ev arıyoruz. Biz ilk aradığımızda olumlu karşılıyorlar engelli olduğumuzu duyunca reddediyorlar. Bu benim çok zoruma gidiyor. Biz kiramızı ödüyoruz kimseden yardım istemiyoruz. Bilmiyorum neden böyle yapıyorlar anlamıyorum. Bugün sağlam olabilirsin ama yarın başına ne gelecek bilemezsin. Depremde engelli olan nice ev sahipleri oldu. Biz ev sahibine söyledik aradığımızı ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Herkes bizim için ev arıyor ama kimse vermiyor” dedi.

Engelli oldukları için ev sahibi bulamayan Refik Tezcan ve eşi, yaşadıkları mağduriyeti anlattı. Tezcan, "Biz engelliyiz ama Allah'tan gelen bir şey onlar da engelli olabilirler" dedi.

Zam yapıldı, evden çıkarıldılar

Refik Tezcan ve eşi, engelli oldukları için ev sahibi bulmakta zorlanıyor. Şu anda kiraladıkları evden de çıkmak zorunda kalan çift, ramazan ayından beri başka bir ev arıyor. Tezcan, "Biz şu an kiradayız ev sahibimiz önce bir zam yaptı kabul ettik, ikinci zammı kabul etmeyince kendi annesini getireceğini söyledi" diye anlattı.

Tezcan, başka evler aradıklarını ancak engelli olduklarını söyledikleri zaman ev sahiplerinin engelli istemediklerini belirttiklerini söyledi. Tezcan, "Biz telefonla görüşüyoruz. Engelli olduğumuzu söyleyince engelli istemediklerini söylüyorlar. Biz ramazan ayından beri arıyoruz ama bulamıyoruz" dedi.

Ev sahiplerine mesaj: Onlar da engelli olabilirler

Tezcan, yaşadıkları zorluğa rağmen umudunu kaybetmediğini ve bir an önce ev bulmak istediğini ifade etti. Ev sahiplerine de seslenen Tezcan, "Biz engelliyiz ama Allah'tan gelen bir şey onlar da engelli olabilirler. Bize yardımcı olsunlar" diye konuştu.