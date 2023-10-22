Engelli eşini sığınağa kapatıp işkence yaptı. Ölüm tehditleri yapan adam tutuksuz yargılanıyor

Özkan Babur isimli erkek, evli olduğu yüzde 79 engelli E.A.B.’yi meyve suyu istediği için apartmanın sığınağına kapatıp tavayla dövdü. E.A.B.’ni babası, tutuksuz yargılanan Babur’un kızını ölümle tehdit ettiğini söyledi.

Engelli eşini sığınağa kapatıp işkence yaptı. Ölüm tehditleri yapan adam tutuksuz yargılanıyor

Birgün'ün haberine göre, Bursa’da, Özkan Babur isimli erkek evli olduğu kadını iki defa şiddete maruz bırakmasına rağmen tutuklanmadı.

Yüzde 79 engelli olan E.A.B. isimli kadın, 8 Ağustos 2022 tarihinde sadece meyve suyu almasını istediği için evli olduğu Özkan Babur’un şiddetine maruz kaldı. E.A.B.’nin şikâyetiyle hakkında dava açılan Özkan Babur için iddianame hazırlandı. İddianamede, E.A.B.’nin yaşadıkları şöyle anlatıldı;

“E.A.B., hava sıcak olduğu için Babur’dan meyve suyu almasını istedi. Ardından Babur ‘bıktım senin meyve sularından’ diyerek kadına saldırmaya başladı ve ‘seni öldüreceğim’ dedi. Kadını sürükleyerek ve darbederek apartmanın sığınağına indirdi. ‘Seni doğduğuna pişman edeceğim. Her gün seni döveceğim’ dedi. Babur, kadının boğazını sıktı, ellerini bağlamaya çalıştı. Eline aldığı bıçakla öldürmekle tehdit etti ve tavayla vurdu. Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi’nin hazırladığı raporda ise E.A.B’nin bedensel açıdan yetersizliği olmasından dolayı kendisini savunamayacak durumda olduğu ifade edildi.”

22 Ağustos 2022 tarihinde yeniden şiddete maruz kalan E.A.B., Babur’a boşanma davası da açtı. Babur, Bursa 10. Aile Mahkemesi’nde görülen davada, “Eşime asla kötü davranmayacağım. Bir daha elimi kaldırmayacağım, hakaret ve tehdit etmeyeceğim. Beni affetmesini istiyorum” dedi.

E.A.B.’nin babası N.A. ise yaptığı açıklamada, “Kızım yüzde 79 engelli. Mart 2022’de evlendi ve kısa süre sonra, 8 ve 22 Ağustos 2022 tarihlerinde şiddete maruz kaldı. Kızıma bunları yapan adam tutuksuz yargılanıyor. Kızım işitme cihazı da kullanıyor ve onu da parçaladı. Çocuğum 2010 yılında beyninde ameliyat olmuştu. Bunu bile bile kızımın kafasına tavayla vurmuş. O kadar çok eziyet etti ki kızıma… Şimdi kızıma ‘seni öldüreceğim’ diyor. Kızım işitme cihazı olmadığı için duyamıyor, hep ağlıyor. Bu adam cezasını çeksin istiyorum. Özkan Babur bir lokantada çalışıyor. Lokanta sahibinin Babur’u koruduğu da konuşuluyor” dedi.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 18 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 18 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 19 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 19 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Meryem Uzerli küvette üstsüz poz verdi Magazin
Meryem Uzerli küvette üstsüz poz verdi
Fenomen Talu çiftinde flaş gelişme. Savcılık harekete geçti Gündem
Fenomen Talu çiftinde flaş gelişme. Savcılık harekete geçti
Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı Gündem
Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
Sofiane Feghouli: Filistin halkının yanındayım Spor
Sofiane Feghouli: Filistin halkının yanındayım
iPhone'unu yeni alanlar dikkat! Mutlaka değiştirmeniz gereken 4 ayar açıklandı Teknoloji
iPhone'unu yeni alanlar dikkat! Mutlaka değiştirmeniz gereken 4 ayar açıklandı
Fırat ne demek? Fırat isminin anlamı nedir? Gündem
Fırat ne demek? Fırat isminin anlamı nedir?
AKP ile HEDEP'in kapalı kapılar ardında yaptığı gizli görüşmeyi ifşa etti Siyaset
AKP ile HEDEP'in kapalı kapılar ardında yaptığı gizli görüşmeyi ifşa etti