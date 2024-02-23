Yazgül’ün yardım çığlığı! Eşi ve kayınbiraderi vücuduna ütü bastı, kolonya döküp yakmaya çalıştı

Yazgül Ç., KADES cihazıyla yaşadığını belirterek, “Ailesi beni gördüğü yerde saldırıyor. Psikolojim bozuldu. Ahmet’in nasıl serbest kalabildiğini anlamıyorum. 12 kez ameliyat oldum. Beni öldürecekler, sürekli tehdit alıyorum” dedi.

Bu olay, 12 Temmuz 2022’de Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Yazgül Ç. ve Mahmut Ç., olaydan 3 ay önce evlenmişti. Mahmut Ç. ve ağabeyi Ahmet Ç., Kurban Bayramı’nın 4’üncü gününde eve yaklaşık 2 kilo uyuşturucu getirdi. Yazgül Ç., eşi ve kayınbiraderine uyuşturucuyu evden çıkarmalarını, aksi takdirde durumu polise bildireceğini söyledi. Bu durum üzerine tartışma çıktı ve Mahmut Ç., Yazgül Ç.'den kolundaki 4 bileziği istedi. Yazgül Ç. bilezikleri vermek istemeyince, ikisi tarafından darp edildi, bacağına sıcak ütü basıldı ve üzerine kolonya dökülerek yakılmak istendi.

Yazgül Ç.'nin çığlıkları üzerine Ahmet Ç. evden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Mahmut Ç. gözaltına alındı, vücudunda yanıklar olan Yazgül Ç. ise ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Polisin çalışması sonucunda Yazgül Ç.'nin kayınbiraderi Ahmet Ç. de gözaltına alındı. Mahmut Ç., mahkemede tutuklandı; Ahmet Ç. ise serbest bırakıldı. Hastanede 29 gün tedavi gören Yazgül Ç.'nin vücudunda yanık izleri kaldı.

HAKLARINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, Mahmut Ç. hakkında ‘Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’, Ahmet Ç. hakkında ise ‘Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan iddianame hazırlandı. İddianame, 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. Davanın 5’inci duruşmasında Mahmut Ç.'ye ‘Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi, Ahmet Ç. ise delil yetersizliğinden beraat etti.

'12 AMELİYAT OLDUM, 8 AMELİYATIM VAR'

Yazgül Ç., şu anda eşinden boşanma aşamasında olduğunu ve 2 yıl önce yaşadıklarını anlattı. “Mahmut Ç. ve Ahmet Ç., eve gelmişti. Bana saldırdılar. Ahmet beni yere atıp ayağıma ütü bastırdı. Ben kapıya doğru kaçarken Mahmut arkadan saçımdan tutup yere attı. Daha sonra üzerime kolonya döküp beni evin içinde yaktılar. Sonra Ahmet kaçtı, Mahmut ise evde kaldı. Ben 29 gün boyunca Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde kaldım ve tedavi gördüm. Ameliyatlarım hala devam ediyor. Mahmut’a ceza verdiler. O konuda memnunum. Ahmet hala dışarıda. Hayatım tehlikede. Yanımda KADES cihazı var. Bu cihazla yaşıyorum. Yaşamım buna bağlı.

“CANLI CANLI BACAĞIMA ÜTÜ YAPIŞTIRDILAR”

Beni öldürecekler, sürekli tehdit alıyorum. Gereğinin yapılmasını istiyorum. Ahmet’in ayağında elektronik kelepçe var. Bana yaklaştığı zaman KADES cihazı ötüyor ve polisler müdahale ediyor. Sürekli böyle de olmuyor. Ailesi beni gördüğü yerde bana saldırıyor ve ben sürekli karakola bildiriyorum. Psikolojim bozuldu. O adam nasıl serbest kalır bilmiyorum. En çok da o bana bunları yaptı.

Canlı canlı bacağıma ütü yapıştırdılar. Kollarımda, göğüs bölgemde ve karın bölgemde yanık izleri var. Karnım hep dikişli. Ayda bir hastanede ameliyat oluyorum. Karın bölgemden doku alınıyor. 12 ameliyat oldum, daha 8 ameliyatım var. Ahmet’in tutuklanmasını istiyorum. Eve uyuşturucu madde getirmişlerdi. Onları polise şikayet edeceğimi söyleyince, bana bunu yaptılar. Beni hem yaktılar, hem kolumdaki bilezikleri çıkarmak için zorladılar. Şu an kolumda damar kısalması var ve hareket edemiyorum. Ağır yük taşıyamıyorum” dedi.

Yazgül Ç.'nin avukatı Özlem Okan Salman, müvekkilinin ülkede şiddete uğrayan kadınlardan sadece biri olduğunu belirtti.