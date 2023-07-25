Engelli hastaya işkence yapılan bakımevi kapatıldı

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde bir bakımevi çalışan bir hasta ile dalga geçip vurdu. Görüntüyü çeken çalışan ise kahkahalarıyla eşlik ettiği görüldü. Görüntüler büyük tepki çekti, İstanbul Valiliği olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bakımevi kapatıldı.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “24.07.2023 tarihinde Büyükçekmece İlçemizde faaliyet gösteren Özel Gözlem Engelli Bakımevinde çekildiği tespit edilen görüntüler üzerine idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma çerçevesinde olayın yaşandığı engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verilmiş olup merkezde kalan engellilerimizin, çevrede bulunan uygun bakım evlerine yerleştirilmeleri kararı alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir” denildi.