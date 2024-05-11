Engelli hayvanların defilesi renkli sahnelere ev sahipliği yaptı

Kaynak: İHA
Engelli hayvanların defilesi renkli sahnelere ev sahipliği yaptı
Çeşitli kazalar nedeniyle sakatlanıp engelli kalan evcil hayvanlar, Ankara’da kendileri için düzenlenen defilede podyumda yürüdü.

Ankara’da birçok derneğin katkılarıyla engelli hayvanlara farkındalık oluşturmak amacıyla defile düzenlendi. "Engelimiz Kalmasın" sloganıyla gerçekleştirilen defilede, Ankara'daki birçok derneğin katkılarıyla sekizi köpek ve ikisi kedi olmak üzere toplam 10 engelli hayvan yer aldı.

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Hayvanlar için özel tasarlanmış kıyafetler giydirilen engelli dostlarımız, podyuma çıkarak mankenler eşliğinde büyük bir özgüvenle yürüyüş gerçekleştirdiler. Bu etkinlik, engelli hayvanlara yönelik toplumsal farkındalığı artırmak ve onların da hayatın her alanında yer alabileceklerini vurgulamak amacıyla düzenlendi. Gösterilen destek ve ilgi, engelli hayvanların da sevgi ve şefkate layık olduğunu bir kez daha gösterdi.

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Veteriner Teknikeri ve Fizyoterapist İbrahim Enes, yaptığı açıklamada köpeği ‘Kozmo’ ile birlikte etkinlikte keyifli bir vakit geçirdiğini belirterek, “Kozmo bizim kliniğimizin köpeği. ‘Kozmo’ kliniğe geldiğinde iki aylıktı ve hiç yürüyemiyordu. Sahibi kucağından düşürmüş. Gerekli tedavilerini uyguladıktan sonra ‘Kozmo’ şu an sağlıklı bir şekilde yürüyor. Hayatını devam ettiriyor ve tuvaletini tutabiliyor. Güzel bir etkinlik oldu. Engelli hayvanlar buluşması gibi biraz daha. Buradan toplanan paralar ile engelli hayvanların ihtiyaçları karşılanacak.” dedi.

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