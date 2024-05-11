Rizelilerin geleneksel sevdası: Atmaca yakalamak

Binlerce yıl öncesine dayanan bir geleneğin parçası olan atmaca kültürü, bölgenin yüksek rakımlarında yaşayan insanlar için önemli bir tutku haline geldi. Bıldırcın avında kullanılan atmacalar, sadece yırtıcı özellikleriyle değil, aynı zamanda zekaları ve çeviklikleriyle de tanınıyor.

Avcılar, bir atmaca yakalamak için bazen aylarca bekleyebiliyor, bu süreçte sabır ve dikkat gerekiyor. Rizeliler, atalarından gelen bu geleneksel kültürü yaşatmaya devam ederken, atmacanın artık sadece bir hayvan değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı olduğunu vurguluyorlar. Her bir atmaca avı, Rize'nin kültürel dokusunun bir parçası olarak görülüyor ve gelecek nesillere aktarılmaya çalışılıyor.