Engelli mehter takımına yoğun ilgi

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'ndeki çeşitli kurslara katılan engelliler, sosyalleşmenin yanında meslek sahibi de olabiliyor.

Müzik eğitmeni Sedat Volkan tarafından yaklaşık 2 yıl önce aralarında zihinsel, bedensel ve görme engellilerin bulunduğu 25 kişilik mehter takımı kuruldu. Çalışmalarını merkezde yapan ekiptekiler, çeşitli etkinliklere katılarak gösteri gerçekleştiriyor.

Müzik eğitmeni Sedat Volkan, Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde çeşitli aktivitelerin yanında bireysel ve toplu müzik çalışmaları da yaptıklarını söyledi.

Mehter takımını ilk başta 15 kişiyle kurduklarını daha sonra bu sayının arttığını dile getiren Volkan, şöyle konuştu:

"Çalışmalarımız gayet güzel geçiyor. Merkezdeki kursiyerlere ve bazı etkinliklerde gösterilerimizi sunuyoruz. Başta bazı zorluklar yaşadık ama zamanla bu zorluklar yerini güzel bir çalışma ortamına bıraktı ve güzel bir hava yakaladık. Birçok defa resmi kutlamalar ve etkinliklerde gösterilerimizi sunduk. İşimizi en iyi şekilde yaparak farklı ilçelerde ve illerde gösterilerimizi sunmak istiyoruz.

Çocuklar buraya geldiklerinde içlerine kapanık oluyorlar. Onlara çeşitli görevler verildiği zaman, aktivitelerde görev aldıkları zaman kendilerini mutlu hissediyorlar. Müzik sayesinde kendilerini daha rahat ve güzel şekilde ifade edebiliyorlar. Müzik çalışmalarının kursiyerlerimize çok olumlu faydaları oldu. İzleyenlerden çok olumlu tepkiler alıyoruz."

Volkan, sözlerini engelli bir kursiyerin yazdığı "Engelli Marşı"nı bestelediklerini kaydetti.

Mehter takımı üyelerinden Yusuf Canpolat ise yaklaşık 5 yıldır merkezdeki kurslara katıldığını belirterek, "Takıma katıldıktan sonra hiç bilmediğim kös çalmaya başladım. Ben çalmayı öğrendim, tüm engelli arkadaşlarım da öğrenebilir ve başarabilir. Mehter takımında arkadaşlarımla çalışırken bana huzur geliyor ve bundan dolayı mutlu oluyorum." dedi.

Abdulmuttalip Çarduk da 9 ay önce ekibe katıldığını ve çok mutlu olduğunu anlattı.

Çarduk, "Zorlandığım zamanlar oldu ama hocamızın sayesinde öğrendik. Mehter takımında olmaktan çok mutluyum. Mehter takımıyla çalışıyoruz, arkadaşlarımızla eğleniyoruz. Takımda nakkare çalıyorum. Daha önce hiç bilmiyordum, burada hocamızın sayesinde öğrendim. Allah ondan razı olsun." diye konuştu.