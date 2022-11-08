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Engelli tuvaletinde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi. Kapıyı çalan güvenlik görevlisinin burnunu kırdı

Avustralya'da gittiği gece kulübünün engelli tuvaletinde kız arkadaşıyla ilişkiye giren adam, kapıyı çalan güvenlik görevlisine saldırdı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 18:06
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Engelli tuvaletinde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi. Kapıyı çalan güvenlik görevlisinin burnunu kırdı

Engelli tuvaletinde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi. Kapıyı çalan güvenlik görevlisinin burnunu kırdı
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Avustralya'nın Burleigh bölgesinde yaşayan eski askeri personel Billy Dean Fallon, gittiği gece kulübünde kız arkadaşı ile engelli tuvalette ilişkiye girdi.

Temizlik görevlisinin kapıyı çalıp cinsel ilişkiyi bölmesi üzerine Billy, tuvaletten çıkıp görevliye saldırdı. Billy burnunu kırdığı temizlik görevlisi şikayetçi oldu.

Billy'nin avukatı, mahkemede müvekkilinin kız arkadaşı ile ilişkiye girdiği sırada temizlik görevlisinin üç dakika boyunca durmadan kapıyı çaldığını ve bunun üzerine müvekkilinin sinirlenip kendisine saldırdığını söyledi.

12 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Burnu kırılan temizlik görevlisinin avukatı ise, müvekkilinin tuvaleti temizlemek için kapıyı çaldığını ancak içeride bulunan Billy ve kız arkadaşı dışarı çıkmayınca uzun süre kapıyı çalmak zorunda kaldığını söyledi. Mahkeme Billy'e 12 ay hapis cezasının yanı sıra burnunu kırdığı temizlik görevlisine 1500 dolar ödemesine hükmetti.

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