Engelli ve yaşlı aylığına 350 lira artışı zam diye duyurdular. Çok olmuş yarısını geri alın

Yaşlı ve engelli aylığına zam yapıldığı duyuruldu. Yaşlı aylığına 351 TL zam yapılırken en düşük engelli aylığına da 280 TL zam yapıldı.

Engelli ve yaşlı aylığına 350 lira artışı zam diye duyurdular. Çok olmuş yarısını geri alın

Memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programları kapsamında yaşlı ve engelli aylığına zam yapıldı.

Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı aylığının 2 bin 348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığının bin 874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının 2 bin 811 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamında yeni zamlı aylıklar şöyle:
- Yaşlı aylığı bin 997 liradan 2 bin 348 liraya,

- Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı bin 594 liradan bin 874 liraya,

- Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2 bin 392 liradan 2 bin 811 liraya,

- 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı bin 594 liradan bin 874 liraya,

- Hafif silikozis aylığı 3 bin 445 liradan 4 bin 50 liraya,

- Orta silikozis aylığı 3 bin 938 liradan 4 bin 629 liraya,

- Ağır silikozis aylığı ise 4 bin 388 liradan 5 bin 158 liraya çıktı.

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