Engelli yasası engellilere sorulmadan yapıldı. 'Engelli sayısını bilmeyen sorumlu bakanlık eylem planı çıkarıyor'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren “Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı” bir önceki gün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Engelli bireylerin haklarının koruma altına alınmasını ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesini amaçlayan metnin görme engellilerin okuyabileceği biçimde olmadığı ortaya çıktı. Bu durumun ardından kendi haklarını içeren metni okuyamayan engelli vatandaşlar mağdur olduklarını ifade etti.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Şevval Aydoğan’ın haberine göre, İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi Sözcüsü Avukat Hüseyin Varol ve Engelli Hakları Federasyonu Başkanı Cemalettin Gürsoy, Resmi Gazete’de yayımlanan engelli hakları planının ulaşılabilir biçimde yüklenmemesine sert tepki gösterdi.

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"DOĞRU FORMAT İSTİYORUZ"

Kendisinin de görme engeli bulunan İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi Sözcüsü Varol, “Normalde telefonlarda ve teknolojik cihazlardaki ekran okuyucu uygulamalar vasıtasıyla erişimde bir sorun yaşamıyoruz. Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı gibi yayımlanan bazı dökümanlar fotoğraf formatında yüklendiği için cihaz onu fotoğraf olarak algılıyor ve okumuyor. Resmi Gazete’de yayımlanan diğer kanunları okumakta sorun yaşamıyoruz fakat Cumhurbaşkanlığı Kararları ve genelgeleri yazılı olarak değil fotoğraf formatıyla yüklendikleri için doğrudan okuyamıyoruz. Onu program kullanarak başka formata dönüştürmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

"BİZE HİTAP ETMESİ GEREKİYOR"

Engelli Hakları Federasyonu Başkanı Gürsoy yasa ile ilgili kendilerinin dikkate alınmasını gerektiğini söyledi.

“Engellileri ilgilendiren yasalar, muhataplar baz alınmadan, bunu nasıl yaparsak daha geniş kitleler faydalanır düşüncesi olmadan yayımlanıyor. Çoğu yönetmelik engellilere hitap etmiyor. Seçim zamanı çıkarılan şeyler. Engelli sayısını bilmeyen sorumlu bakanlık eylem planı çıkarıyor” şeklinde konuştu.