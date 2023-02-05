5 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Engelli yasası engellilere sorulmadan yapıldı. 'Engelli sayısını bilmeyen sorumlu bakanlık eylem planı çıkarıyor'

Engelli yasası engellilere sorulmadan yapıldı. 'Engelli sayısını bilmeyen sorumlu bakanlık eylem planı çıkarıyor'

Hükümetin, 'Engelli Hakları Eylem Planı' Resmi Gazete'de yayımlandı. Açıklanan metinin görme engellilere uygun olarak hazırlanmadığı ifade edildi. Metine ulaşamayan engelliler duruma sert tepki gösterdi.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 11:54
Takip Et

Engelli yasası engellilere sorulmadan yapıldı

Engelli yasası engellilere sorulmadan yapıldı. 'Engelli sayısını bilmeyen sorumlu bakanlık eylem planı çıkarıyor'
+
Aa
-

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren “Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı”  bir önceki gün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Engelli bireylerin haklarının koruma altına alınmasını ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesini amaçlayan metnin görme engellilerin okuyabileceği biçimde olmadığı ortaya çıktı. Bu durumun ardından kendi haklarını içeren metni okuyamayan engelli vatandaşlar mağdur olduklarını ifade etti.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Şevval Aydoğan’ın haberine göre, İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi Sözcüsü Avukat Hüseyin Varol ve Engelli Hakları Federasyonu Başkanı Cemalettin Gürsoy, Resmi Gazete’de yayımlanan engelli hakları planının ulaşılabilir biçimde yüklenmemesine sert tepki gösterdi.

Başlık

"DOĞRU FORMAT İSTİYORUZ"

Kendisinin de görme engeli bulunan İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi Sözcüsü Varol, “Normalde telefonlarda ve teknolojik cihazlardaki ekran okuyucu uygulamalar vasıtasıyla erişimde bir sorun yaşamıyoruz. Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı gibi yayımlanan bazı dökümanlar fotoğraf formatında yüklendiği için cihaz onu fotoğraf olarak algılıyor ve okumuyor. Resmi Gazete’de yayımlanan diğer kanunları okumakta sorun yaşamıyoruz fakat Cumhurbaşkanlığı Kararları ve genelgeleri yazılı olarak değil fotoğraf formatıyla yüklendikleri için doğrudan okuyamıyoruz. Onu program kullanarak başka formata dönüştürmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

"BİZE HİTAP ETMESİ GEREKİYOR"

Engelli Hakları Federasyonu Başkanı Gürsoy yasa ile ilgili kendilerinin dikkate alınmasını gerektiğini söyledi.

“Engellileri ilgilendiren yasalar, muhataplar baz alınmadan, bunu nasıl yaparsak daha geniş kitleler faydalanır düşüncesi olmadan yayımlanıyor. Çoğu yönetmelik engellilere hitap etmiyor. Seçim zamanı çıkarılan şeyler. Engelli sayısını bilmeyen sorumlu bakanlık eylem planı çıkarıyor” şeklinde konuştu.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
1
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
2
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
3
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
4
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
5
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿Aslı Enver'in paylaştığı fotoğrafındaki o detay dikkat çekti
6
﻿Aslı Enver'in paylaştığı fotoğrafındaki o detay dikkat çekti
﻿Aslı Enver'in paylaştığı fotoğrafındaki o detay dikkat çekti
﻿Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ‘Bahçeli’ göndermeli tepki: Nereden nereye?
7
﻿Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ‘Bahçeli’ göndermeli tepki: Nereden nereye?
﻿Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ‘Bahçeli’ göndermeli tepki: Nereden nereye?
﻿Adnan Kahveci'nin ölümünün üzerinden 30 yıl geçti
﻿Adnan Kahveci'nin ölümünün üzerinden 30 yıl geçti
﻿Adnan Kahveci'nin ölümünün üzerinden 30 yıl geçti
﻿Gaziantep ve çevre illerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor
﻿Gaziantep ve çevre illerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor
﻿Gaziantep ve çevre illerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor
﻿İzmir'de art arda iki deprem
﻿İzmir'de art arda iki deprem
﻿İzmir'de art arda iki deprem
﻿Ukrayna, 116 savaş esirini geri aldı
﻿Ukrayna, 116 savaş esirini geri aldı
﻿Ukrayna, 116 savaş esirini geri aldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.