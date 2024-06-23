Engellilere ÖTV'siz araç alma hakkı kaldırılacak. Vergide sıra engelliye geldi

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Engellilere ÖTV'siz araç alma hakkı kaldırılacak. Vergide sıra engelliye geldi

Engellilerin ÖTV’siz araç alma hakkı kaldırılıyor. Engellilere yönelik ÖTV’den muafiyet yerine Aile Bakanlığı tarafından sınırlı araç alım desteği verileceği ve diğer yardımların kesileceği kaydedildi.

İktidarın yeni hazırladığı vergi paketinde, engellilere sağlanan ÖTV’siz (Özel Tüketim Vergisi) araç alma hakkının tamamen iptal edilmesini içeren bir maddenin olduğu ortaya çıktı. Söz konusu vergi paketi taslağına göre, engelli vatandaşlara verilen ÖTV’siz araç desteği tamamen kaldırılacak.

Araç almak isteyen engelliler, Gelir İdaresi Başkanlığı yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvuracak ve yoksul olduğunu belgeleyen engelli vatandaşlara araç alım desteği verilecek. Fakat, araç alan engellilerin diğer yardımları kesilecek.

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İKİ ALTERNATİF VAR

İktidarın Meclis'e sunacağı vergi paketinde, engellilerin ÖTV’siz araç alımının sınırlandırılması amacıyla iki alternatifli madde bulunuyor. İlk alternatifte, engelli araç alma hakkının 10 yıldan 1’e düşürülmesi, engellinin ölümünden sonra tüm vergilerin mirasçılarından alınması, engelli araç limitinin belirlenmesinde yeniden değerleme oranın yarısının dikkate alınması gibi maddeler bulunuyordu.

Diğer alternatifte ise, engellilerin ÖTV’siz araç alma hakkı tamamen kaldırılacak ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engellilerin gelir durumlarına göre yerli araç fiyatlarını da dikkate alarak bir miktar nakit desteği verecek. Ancak, araç desteğinden faydalanan engelliler, sağlanan diğer destekleri kaybedecek.

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