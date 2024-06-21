Engin Öztürk "Annem ördü" dedi ama gerçek ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Engin Öztürk, muhabirlerle gerçekleştirdiği son röportajında sergilediği samimiyet ve mütevazı tavırları ile izleyicilerin gönlünü kazandı. Röportaj sırasında bir muhabir, Öztürk'ün giydiği kıyafeti beğendiğini belirterek iltifat etti. Bunun üzerine Engin Öztürk, "Annem ördü" şeklinde esprili bir yanıt verdi. Bu içten yanıt, izleyiciler ve özellikle kadın takipçiler tarafından büyük beğeni topladı ve sosyal medyada hızla yayıldı.

Ancak röportajın ardından, Öztürk'ün "annem ördü" dediği kıyafetin aslında bir markaya ait olduğu ortaya çıktı. Bu durum, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Birçok kullanıcı, Öztürk'ün esprili yanıtını hala sevimli bulduğunu ve bu durumun onu daha az sevmediklerini belirtti.