Obeziteye yakalanan 4 yaşındaki Şiraz kedi pilates ve yüzmeyle 6 kilo verdi

Düzensiz beslenme ve hareketsizlik, 4 yaşındaki kedi Şiraz'ın obeziteye yakalanmasına neden oldu. Şiraz'ın sahipleri, kedilerinin hızla kilo aldığını ve sağlık sorunları yaşamaya başladığını fark edince, veteriner hekimlerine başvurdu. Veterinerlerin tavsiyesi üzerine Şiraz için özel bir egzersiz ve diyet programı başlatıldı.

Şiraz'ın kilo verme süreci, sabır ve disiplin gerektiren bir yolculuk oldu. İlk olarak, kedinin beslenme düzeni tamamen değiştirildi. Düzensiz beslenme yerine dengeli ve sağlıklı bir diyet programı uygulandı. Aynı zamanda, Şiraz'ın günlük egzersiz yapması sağlandı ve Şiraz 6 kilo vermeyi başardı.