Engin Polat'a bir kötü haber daha. Bu suikasti bana onlar düzenlediler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Engin Polat'a bir kötü haber daha. Bu suikasti bana onlar düzenlediler

9 ay önce motosikletli saldırganlar tarafından hedef alınan Halil İbrahim Alkan "Bu suikasti bana Polatlar düzenlediler" dedi. İddianamede telefon görüşmesinin Polat'ın çalışanları tarafından müştekinin telefon numarasının görülebileceği şekilde kaydedildiği ortaya çıktı.

Dilan Polat ile eşi Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Son olarak ise Engin Polat hakkında ek bir dava açıldı ve Dilan Polat'ın eşi hakkında yeni bir iddianame hazırlandığı ortaya çıktı.

Şikayetçi olarak ise Halil İbrahim Alkan yer aldı ve Alkan, "Bana bunu yaptıranlar Dilan Polat ile Engin Polat'tır" şeklinde ifade verdi.

"BU SUİKASTİ BANA POLATLAR DÜZENLEDİLER"

Yaklaşık 9 ay önce motosikletli saldırganlar tarafından hedef alınan Alkan, kendisine saldırıyı düzenleten kişilerin Dilan ve eşi Engin Polat olduğunu iddia etti. Alkan, "Bu suikasti bana onlar düzenlediler" dedi.

6565.png

TELEFON KONUŞMASI BAŞINI YAKTI

Alkan'ın şikayetçi olduğu iddianamede, telefon görüşmesinin Polat'ın çalışanları tarafından müştekinin telefon numarasının görülebileceği şekilde kaydedildiği belirtildi.

Ayrıca, Engin Polat'ın bu görüntüleri sosyal medya hesabından müştekinin numarasının görülebileceği şekilde paylaştığı ifade edildi.

4-9 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Engin Polat'ın, haberleşme gizliliğini ihlal etmek ve verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak ve ele geçirmek suçlarından cezalandırılması isteniyor. Polat'ın 4 ila 9 yıl arasında hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor. İlk duruşma önümüzdeki günlerde yapılacak.

İlgili Haberler
Dilan Polat caniyle aynı koğuşa konuldu. Korkudan pijamasını verdi
Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu raporu çıktı
Son Haberler
Yerlikaya duyurdu. 3 suç örgütü çökertildi 45 gözaltı Gündem
Yerlikaya duyurdu. 3 suç örgütü çökertildi 45 gözaltı
D vitamini eksiksiliği bebeğinizi düşürebilir. Hamileleri uzmanlar uyardı Sağlık
D vitamini eksiksiliği bebeğinizi düşürebilir. Hamileleri uzmanlar uyardı
İzmir’de kanlı infaz bir kişi otomobilinde öldürüldü Gündem
İzmir’de kanlı infaz bir kişi otomobilinde öldürüldü
Aziz Yıldırım'ın oy verdiği partiyi açıkladı Spor
Aziz Yıldırım'ın oy verdiği partiyi açıkladı
53 kilo uyuşturucu ele geçirildi Gündem
53 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Üniversite öğrencisi KYK yurdunda ölü bulundu Gündem
Üniversite öğrencisi KYK yurdunda ölü bulundu
Hava sıcaklıkları 39 dereceyi görecek. Yazlıkları çıkarın Gündem
Hava sıcaklıkları 39 dereceyi görecek. Yazlıkları çıkarın