Engin Polat'a bir kötü haber daha. Bu suikasti bana onlar düzenlediler

Dilan Polat ile eşi Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Son olarak ise Engin Polat hakkında ek bir dava açıldı ve Dilan Polat'ın eşi hakkında yeni bir iddianame hazırlandığı ortaya çıktı.

Şikayetçi olarak ise Halil İbrahim Alkan yer aldı ve Alkan, "Bana bunu yaptıranlar Dilan Polat ile Engin Polat'tır" şeklinde ifade verdi.

"BU SUİKASTİ BANA POLATLAR DÜZENLEDİLER"

Yaklaşık 9 ay önce motosikletli saldırganlar tarafından hedef alınan Alkan, kendisine saldırıyı düzenleten kişilerin Dilan ve eşi Engin Polat olduğunu iddia etti. Alkan, "Bu suikasti bana onlar düzenlediler" dedi.

TELEFON KONUŞMASI BAŞINI YAKTI

Alkan'ın şikayetçi olduğu iddianamede, telefon görüşmesinin Polat'ın çalışanları tarafından müştekinin telefon numarasının görülebileceği şekilde kaydedildiği belirtildi.

Ayrıca, Engin Polat'ın bu görüntüleri sosyal medya hesabından müştekinin numarasının görülebileceği şekilde paylaştığı ifade edildi.

4-9 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Engin Polat'ın, haberleşme gizliliğini ihlal etmek ve verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak ve ele geçirmek suçlarından cezalandırılması isteniyor. Polat'ın 4 ila 9 yıl arasında hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor. İlk duruşma önümüzdeki günlerde yapılacak.