Engin Polat'a sır telefon. Arandığı yer şaşkına çevirdi. 'Kasım'a kadar bekleyin'

Banu Parlak’a ait olan güzellik merkezi, 4 saat arayla 2 defa silahla taranmıştı ve saldırının arkasından Daltonlar çıkmıştı. Söz konusu saldırıyı azmettirdiği öne sürülen Polatlara ise, cezaevinden esrarengiz bir telefon geldi. Kara para aklama soruşturmasına yönelik telefonları dinlenen Engin ve Dilan Polat’ın o görüşmesinin detayları gün yüzüne çıktı.

BANU PARLAK’IN GÜZELLİK MERKEZİNE SALDIRI

Dilan Polat ile aralarında husumet bulunan Banu Parlak’ın Başakşehir’de bulunan güzellik merkezi 1 Ekim tarihinde kurşunlandı. Olay kapsamında 5 şahıs tutuklandı ve şahısların Daltonlar çetesinin üyeleri oldukları tespit edildi. Baba Sezgin Polat’ın aracılar vasıtasıyla çete üyeleriyle temasa geçtiği öne sürüldü.

Sezgin Polat’ın kara para soruşturmasından tutuklanmasının ardından 10 gün sonra Küçükçekmece Adliyesi'ne getirilip sorgulanmasının sebebi de işte buydu.

2 DÜN ARAYLA KURŞUNLADILAR

Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasının ardından, bu sefer Dilan ve Engin Polat çiftinin iş yerine 2 gün arayla ateş açıldı.

GİZEMLİ BİR TELEFON

Kara para aklama soruşturması kapsamında Polat ailesinin telefonları dinleniyordu ve saldırının gerçekleşmesinden 7 gün sonra Engin Polat’a bir telefon geldi. Arayan kişinin bulunduğu konum, dikkatleri çekti çünkü şahıs, Maltepe Cezaevi’nden arıyordu. İkilinin konuşmasının konusu ise, Banu Parlak'ın güzellik merkezini kurşunlayan Daltonlar çetesiydi.

Fatih Gezer isimli şahıs, Polat’a, "Bu Can Dalton bu Barış'a ulaşacak kişiler var. Ben onlarla konuştum. Şu an durdu gibiler ama bak sana şunu söylüyorum. Bunlar sana nasıl temas etti. Onu da bilmiyorum da." söyleminde bulundu.

"KASIM'A KADAR BEKLEYİN"

Aynı isim, Polat’ı cezaevinden bir gün sonra yeniden aradı ve "Seni bir Yıldıray diye biriyle konuşturmak istiyorum da sen arar mısın onu? Bu Barışların kardeşi, ben dedim ki bak Kasım'a kadar bekleyin bir ateşkes yapın. Tamam bak şöyle senle sadece konuşacak. Şu an için ateşkes bir dursun. Baba benim derdim o tamam mı, namludan bir şey çıkmasın be kardeşim. Hani derdim ne biliyor musun? Senin vücuduna ok dönmesin üç dakika beş dakika konuş Kasım'a kadar bunlar bekleyecek. Ben çıkınca bunlarla oturacağım. Muhammet var, Yıldıray var, Koray var, bunlar direkt o İtalya'daki Barış ile şey hatta ben" dedi.

Barış isimli şahıs ise Daltonların lideri Barış Boyun’du.

Engin Polat ise, "Şey kardeşim sen numarayı ver tamam telefonla da çok konuşmanın bir gereği yok." Cevabını verdi. Parlak'ın iş yerinin ardından Polatların iş yerlerini kurşunlayan şahısların arkasındaki şahıs da araştırılıyor. Savcılık kaynaklarına göre, söz konusu saldırının arkasından Barış Boyun’da çıkabilir çünkü Parlak'ın iş yerini kurşunlattıran Polatlardan daha fazla para istediği için aralarında bir anlaşmazlık yaşandı.