Engüzek kalesini görenler büyüleniyor. Ortaçağ'dan beri ayakta

Editör/Osmancan EROK

Erzurum'a üç kilometre mesafedeki Uzundere ilçesinde yer alan Engüzek Kalesi...Dikyar köyü sınırları içerisinde yer alan Engüzelkapı Kalesi olarak da bilinen Engüzek Kalesi buram buram tarih kokuyor.

Bu tarihi kalenin manzarasına hayran kalmamak elde değil. Ortaçağ'da bölgede hüküm süren Türk beyleri tarafından yaptırıldığı düşünülen Engüzek Kalesi Tortum Şelalesine yakın bir mesafede...

Sadece tarihe ilgisi olanlar için değil doğa sporları meraklılarınında ilgi gösterdiği kaleyi pek az kişi biliyor.

Kayalığın üstüne kurulu Engüzek kalesinin yapılışıyla ilgili ise üç rivayet bulunuyor.Kalenin yapılışı hakkında ise üç rivayet bulunuyor. Bir rivayete göre Cenevizlilerden, diğer bir rivayete göre ise Bizanslılardan, üçüncü bir rivayete göre ise Ortaçağ'da, kalenin bulunduğu yerde, derebeylik şeklinde hüküm süren Türk Beyleri tarafından yaptırıldığı söyleniyor.