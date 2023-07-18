Enis Arıkan'ın tatili burnundan geldi! Zehir zemberek sözlerle isyan etti

Alaçatı'daki evinde tatil yapan oyuncu Enis Arıkan, kendisiyle fotoğraf çektirmek için çat kapı evine gelen hayranlarına “Donlayım, çıplağım gelmeyin artık'' diyerek ateş püskürdü.

Enis Arıkan'ın tatili burnundan geldi! Zehir zemberek sözlerle isyan etti

Editör: Ersoy ÖZDEM

Son olarak Camdaki Kız dizisindeki performansıyla dikkat çeken oyuncu Enis Arıkan, yaz tatilini Alaçatı'daki evinde geçiyor.

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Ünlü oyuncu, evine çat kapı gelen hayranlarına tepki gösterdi.

Arıkan, kendisiyle fotoğraf çektirmek için evine gelen hayranlarına “Donlayım, çıplağım gelmeyin artık'' diyerek ateş püskürdü.

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Paylaştığı videoda, “Tam çok taze olmuşken söyleyeyim, lütfen Alaçatı’daki evime gelmeyin kardeşim… Gelip kapımı çalmayın. Çok ayıp bir şey bu tanımadığınız insanın kapısını çalıp ‘Fotoğraf çektirmek çektirebilir miyiz?’ diyemezsiniz. Yıllar evvel de yatak odamdan bir herif çıkmıştı. Buyurun beyefendi dediğimde ‘fotoğraf istiyorum’ demişti. Yemin ediyorum size daha yıldık gelmeyin kardeşim… Ayıp ya! Tamam tatlıyız çok şekeriz. Zıkkımın dibi istemiyorum evimde sizi istemiyorum.
Donlayım, çıplağım gelmeyin artık… Kameralardan görüyorum fotoğraf için geldiklerini… Yanımdaki kişileri gönderirim. Onlar da güle güle diyorlar… Koskoca insanlar geliyorlar sonra arkalarına baka baka gidiyorlar. Gidişleri de üzüyor beni… Neyim ben? Madame Tussaud Müzesi’ndeki balmumu heykel miyim de öyle ziyarete geliyorsunuz? Tanımadığım insanı sevmem, gelmeyin kapıma…” dedi.

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