Enis Arıkan Ezgi Mola’nın nikahından yeni kareler paylaştı. Sadece 14 kişi katılmıştı

Ezgi Mola, dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta nikah masasına oturmuştu. Mola'nın nikah şahitliğini yapan yakın arkadaşı Enis Arıkan, nikah töreninden yeni kareler paylaştı.

Enis Arıkan Ezgi Mola’nın nikahından yeni kareler paylaştı. Sadece 14 kişi katılmıştı

Editör: Özlem KIRAL

Oyuncu Ezgi Mola, dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta nikah masasına oturmuştu. Mola'nın nikah şahitliğini yapan yakın arkadaşı Enis Arıkan, nikah töreninden yeni kareler paylaşarak herkesi şaşırttı.

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Oyuncu Ezgi Mola ve işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı, Swiss Otel Maçka'da yalnızca yakınlarının katıldığı bir nikah töreniyle dünya evine girdi.
Ezgi Mola'nın nikah şahitliğini Enis Arıkan yaparken, Mustafa Aksallı'nın şahitliğini ise Sinan Engin yaptı.

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GELİNLİKLİ FOTOĞRAFLAR

Nikah sonrası "Sizce ben gelini gölgede bırakmak için nikahta bembeyaz giyinmiş miyimdir?" notuyla fotoğraf paylaşan Enis Arıkan yeni bir paylaşım daha yaptı.

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Arıkan, "Tek hayalim senin önüne geçmekti. Ama bazı güzelliklerin önüne geçilmiyormuş" diyerek arkadaşının gelinlikli karelerini paylaştı.

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Ünlü oyuncunun beyaz kalp emojisi de paylaştığı gönderiye "Allah'ım sen bize Enis-Ezgi dostluğundan nasip et", "Arkadaşlığınız daim olsun" gibi yorumlar yapıldı.

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